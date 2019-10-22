新华社北京10月22日电 财经观察：中非首个自贸协定为中非经贸合作提供新契机

新华社记者蔡施浩 刘锴 史彧

中国与毛里求斯17日正式签署自由贸易协定，这是中国与非洲国家的第一个自贸协定。这一协定将为深化中毛经贸关系提供有力的制度保障，为中非全面战略合作伙伴关系注入新内涵，为中非经贸合作提供新契机。

中毛两国建交以来，两国友好合作关系发展顺利，经济技术合作与经贸往来持续发展。中国是毛里求斯第二大贸易伙伴和第一大进口来源国。2018年，两国双边贸易额达8.42亿美元，比上一年增长7.29%。

中国-毛里求斯自贸协定谈判于2017年12月正式启动，2018年9月2日正式结束谈判。协定涵盖货物贸易、服务贸易、投资、经济合作等内容。在货物贸易领域，中国和毛里求斯最终实现零关税的产品税目比例分别达到96.3%和94.2%；在服务贸易领域，双方承诺开放的分部门均超过100个。这是毛里求斯迄今为止在服务领域开放水平最高的自贸协定。

浙江师范大学中非国际商学院黄玉沛博士认为，中毛自贸协定的签署有助于毛里求斯实现经济腾飞。该协定还有利于进一步加强“一带一路”倡议与非盟《2063年议程》相互对接，推动中毛双方形成共同发展繁荣的“命运共同体”和互利共赢的“利益共同体”。

中国现代国际关系研究院非洲研究所助理研究员孙红表示，非洲大陆自贸区启动后，许多国家正在加紧与非洲国家签署相关贸易协定，希望搭上自贸区建设的快车。中毛自贸协定的签署恰逢其时，为中国随后与其他非洲国家签署自贸协定积累经验。

2019年7月，第12届非洲联盟非洲大陆自由贸易区特别峰会正式宣布非洲大陆自贸区成立。目前，非洲大陆自贸区正在加速建设，最终有望形成一个覆盖12亿人口、国内生产总值合计2.5万亿美元的大市场。中非自贸协定有助于进一步推动非洲地区一体化。

中非之间经贸合作不断深入，前景广阔。自2018年9月中非合作论坛北京峰会举行以来，中非经贸合作向全方位、多层次、宽领域发展，取得了一系列成果。中国已连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国，2018年中非贸易额达2042亿美元，比上一年增长20%。

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