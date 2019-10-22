中德应用型高教研讨会关注教职人员发展问题

新华社德国奥斯纳布吕克10月21日电（记者张毅荣）为期两天的第12届中德应用型高等教育研讨会21日在此间举行。今年大会主要关注应用型高等教育教职人员的发展问题。

本次研讨会主席、中国教育国际交流协会应用型高校国际交流分会理事长蔡敬民在致辞中表示，应用型高校如何在争取人才竞争中找准自身定位，其教职人员教学、科研与经费的关系等，是中德应用型高教界共同面对的问题。相关研讨能够改善应用型高校未来的工作重点，为社会培养更多优质人才。

德国下萨克森州科学与文化部应用科学大学与职业学院司司长比吉特·克拉莫指出，德国应用型高校教职人员的升职路径不够明确，吸引人才时常常面临来自综合型大学的竞争挑战。她认为，未来可尝试采用非固定教职形式，从工商业界或其他综合型大学有限期地招募人才，以灵活的形式带领教研团队。

安徽省委教育工委副书记庆承松提出，应用型高校应该明确对接当地经济社会发展的现实需要、特别是区域重大发展战略。他建议制定相关认定标准，发挥职称评定作用，强化教师的实践能力培养和师资队伍的国际化建设。

奥斯纳布吕克应用科学大学教授扎比娜·埃格斯认为，很多出色的企业人士对进入校园执教的可能性和相关路径缺乏了解，应用型高校应该联合起来扩大宣传推广。她希望地方政府能在政策上更加灵活，让德国应用型教育吸纳更多人才。

合肥学院副校长陈秀表示，在实践中，教职人员常常存在教学能力和产学研合作能力上的不足。她认为，要通过加强岗前培训、挂职锻炼和企业培训等提升这些能力，同时要配合进行相关的环境营造和能力认证。

自2008年起，安徽省教育厅和德国下萨克森州科学与文化部每年联合举办中德应用型高等教育研讨会，由合肥学院和奥斯纳布吕克应用科学大学轮流承办。

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