特朗普称美将在叙利亚保留少量驻军“保护油田”

新华社华盛顿10月21日电（记者刘品然 刘晨）美国总统特朗普21日表示，美军将在叙利亚保留少量驻军以确保叙境内油田的“安全”。

特朗普在当天举行的内阁会议上作出以上表述。他还表示以色列和约旦要求美方在叙利亚境内另一区域保留少量驻军，并未明确两处驻军的规模和部署周期。

特朗普说，除了以上两点，美军没有理由继续留在叙利亚。他多次提到要最终将美军全部撤回国内，并强调这是他的选举承诺。

美国国防部长埃斯珀当天早些时候在阿富汗向媒体记者确认目前有部分美军驻在叙利亚东北部一些油田附近，这些美军不在现在的撤军计划中，他们将与叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”合作确保油田不被极端组织“伊斯兰国”及“其他人”控制并从中获益。

《华盛顿邮报》当天援引一位美方官员的话报道，留在叙利亚产油区的美军数量约为200人。

美媒报道说，这是特朗普第二次在从叙利亚撤军问题上作出妥协。特朗普曾于去年12月要求将约2000名驻叙美军立即撤出，但那以后美军在叙利亚仍保留了约1000人的驻军规模。

埃斯珀19日曾表示，从叙利亚东北部撤出的约1000名美军士兵将部署至伊拉克西部地区，执行打击极端组织“伊斯兰国”等任务，并称这些美军撤出后，驻叙美军将仅在叙利亚南部与约旦和伊拉克交界处的坦夫基地驻防。

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