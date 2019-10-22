土俄将商议在叙北部设立“安全区”事宜

土耳其方面将与俄罗斯方面商议在叙利亚北部设立“安全区”事宜，尤其是对边境重镇艾因阿拉伯（又称科巴尼）和曼比季的管控。土方与美国方面的停火约定没有涉及这两座城镇，双方就“安全区”范围有分歧。

【首脑会面】

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢20日接受媒体采访时说，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安定于下周访问俄罗斯城市索契，与俄方总统弗拉基米尔·普京就叙利亚局势作“紧急对话”。

恰武什奥卢特别提及艾因阿拉伯和曼比季，说土方将与俄方商议让库尔德武装撤离这两座叙利亚边境城镇。

艾因阿拉伯和曼比季先前由库尔德武装控制，有美国驻军。美军本月6日开始撤离叙利亚北部，库尔德武装随后邀请叙利亚政府军进驻这两座城镇。俄罗斯和叙利亚媒体报道，叙军已经控制这两座城镇。

埃尔多安19日说，他将与普京讨论叙军在叙利亚北部的部署，希望叙军回避土方打算设立的“安全区”。埃尔多安警告说，如果与俄方谈不妥，土方“将继续执行我们自己的计划”。

土耳其寻求沿叙土边界、在叙方一侧设立一片横贯东西、纵深32公里的“安全区”，以隔开土方边境和库尔德武装控制区。

美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里和多名库尔德武装指挥官先前说，美土停火约定仅适用于拉斯艾因和泰勒艾卜耶徳之间，不包括拉斯艾因以东至伊拉克边界的区域和泰勒艾卜耶徳以西区域。

泰勒艾卜耶徳位于拉斯艾因以西，两地相距120公里。艾因阿拉伯和曼比季都在泰勒艾卜耶徳以西。

【互相指责】

土美达成的停火约定20日进入第三天。土方先前答应，给库尔德武装5天时间，如果对方不按时撤离，土方将恢复本月9日发动的军事行动。

土方与库尔德武装多次互相指责对方违反停火约定。库尔德武装18日称土军炮击“平民区”，遭到土方否认。

土耳其国防部20日在声明中说，约定生效以来，库尔德武装出现至少20次破坏停火的行为，其中一次使用反坦克武器和轻型武器袭击“执行侦察任务”的土军，致使一名土军士兵死亡。

声明说，土军正密切监督库尔德武装的撤退情况并与美方官员保持接触。

土耳其国防部在另一份声明中说，向拉斯艾因派出39辆伤员运输车。暂时不清楚土方接运的伤员是否包括平民。

联合国提供的数据显示，土军这轮军事行动已经造成20多万叙利亚人流离失所。

土耳其把叙利亚库尔德武装视作境内分裂势力库尔德工人党的分支，把它定性为“恐怖组织”，先前两次发动越境军事打击，夺取叙利亚西北部的阿夫林地区。而美国一度扶持叙利亚库尔德武装打击极端组织“伊斯兰国”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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