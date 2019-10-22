俄法总统通电话讨论叙利亚等问题

新华社莫斯科10月21日电（记者张骁）俄罗斯总统普京与法国总统马克龙21日通电话，讨论叙利亚等问题。

据克里姆林宫网站21日发布的消息，俄法总统在电话中围绕叙利亚东北部局势进行了详细讨论，双方均强调尊重叙利亚国家主权和领土完整的重要性。普京说，俄方采取了促进有关各方沟通、确保所有民族宗教团体利益的措施，以稳定该地区局势。两人还强调了10月底在日内瓦举行叙利亚宪法委员会首次会议的重要性。

消息说，在讨论乌克兰问题时，两位领导人都强调明斯克协议中的整套措施是解决乌克兰问题的基础，这些措施不可替代。乌克兰应无条件履行在“诺曼底模式”（即俄罗斯、乌克兰、德国、法国四国领导人磋商）框架内达成的所有协议。普京还表示，应精心准备召开“诺曼底模式”四国峰会，为全面履行明斯克协议做出具体规划。

此外，普京和马克龙就俄法继续全面发展双边关系达成共识。

法国总统府爱丽舍宫21日发布新闻公报说，马克龙和普京当天进行了电话交谈，主要讨论叙利亚东北部局势问题。马克龙强调延长当前暂时停火期限以及通过外交途径解决危机的重要性。

本月9日，土耳其军队进入叙北部，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙利亚政府对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。

土耳其与美国17日就土军在叙北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。根据协议，土耳其在叙北部的军事行动将暂停120小时，土方将在叙北部沿土叙边界建立纵深约32公里的“安全区”，叙库尔德武装从这一“安全区”撤离。（参与记者：唐霁）

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