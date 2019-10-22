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“脱欧”协议再陷立法“拉锯战” 各有“小算盘”

2019年10月22日10:17  来源：新华网
 

　　英国首相鲍里斯·约翰逊打算21日再次尝试把新脱离欧洲联盟协议诉诸议会表决，争取本周内让与“脱欧”协议相关法案正式生效。

　　【协议“再闯关”】

　　英国《卫报》报道，约翰逊打算21日再次尝试让议会表决是否支持新“脱欧”协议。然而，一些工党人士披露，下院议长约翰·伯科可能以协议19日未能成功接受表决为由，拒绝21日就协议作简单表决。政府为议会设置的“加班加点”日程因而可能遭否决。

　　原定19日就“脱欧”协议所作表决因下院议员奥利弗·莱特温发起的修正案率先获通过而未能举行。修正案要求“脱欧”协议先通过立法流程，然后再接受表决，迫使约翰逊19日晚致信欧盟申请“脱欧”延期至明年1月31日。这将避免英国因“脱欧”相关法案不能及时生效而被迫如期“无协议脱欧”。

　　莱特温修正案“横空出世”，意味着约翰逊若想避免“脱欧”延期，必须尽快让“脱欧”相关法案赶在10月31日大限以前生效。

　　【支持已足够？】

　　英国议会下院定于22日二读“脱欧”协议相关法案。就协议能否“过关”，英国政府一些阁僚表达信心。

　　外交大臣多米尼克·拉布20日告诉英国广播公司，政府“似乎”已获得议会下院“放行”协议的足够票数。分管“无协议脱欧”筹备事宜的内阁大臣迈克尔·戈夫同一天说，相信英国能在10月31日有协议“脱欧”。

　　只是，据《卫报》政治新闻副主编罗伊娜·梅森分析，假定2名议员弃权，“脱欧”协议获得下院过半数支持需319票。算上执政党保守党全部287名投票议员、20名因“反水”遭开除的前保守党议员、大约8名工党议员和3名独立议员的支持票，约翰逊仍然差1票。

　　梅森认为，其他独立议员和尚未表达投票意向的工党议员因而成为关键。保守党下院议员维多利亚·普伦蒂斯数天来一直代表首相府游说工党议员支持“脱欧”协议。而工党议员予以支持取决于“脱欧”协议相关法案接受审议后的修改内容。

　　【各有“小算盘”】

　　预期工党等党派本周将在英国议会为“脱欧”协议各自附加修正案，以影响“脱欧”进程。

　　英国《泰晤士报》报道，约翰逊定于21日宣布，将授权议会介入与欧盟磋商英欧未来关系的谈判。这一举措旨在赢得更多工党议员支持“脱欧”协议。

　　《卫报》报道，工党影子内阁“脱欧”事务大臣基尔·斯塔默20日暗示，如果相关法案加入允许二次公投的内容，即允许民众选择支持“脱欧”协议或结束“脱欧”进程，工党可能考虑支持“脱欧”协议。约翰逊政府强烈反对“脱欧”二次公投。

　　工党同时可能发起修正案，要求英国“软脱欧”，即依然留在欧盟关税同盟和统一市场，而“脱欧”过渡期结束后英欧关系没有后续协议保障的风险也需要规避。

　　为争取修正案获通过，工党需要北爱尔兰民主统一党和“反水”的前保守党议员协助。斯塔默当晚说，准备与北爱民主统一党探讨达成一份更好的“脱欧”协议。

　　北爱民主统一党是保守党的政治盟友，已明确反对新“脱欧”协议，认为“爱尔兰海中边界”不可接受。如果相关法案允许英国“脱欧”后全国维持关税同盟，可能化解这一政党的关切。北爱民主统一党“脱欧”事务发言人萨米·威尔逊20日申明，不会支持二次公投，但愿意探讨议会如何修订“脱欧”协议。

　　另据消息人士披露，多数“反水”前保守党议员可能更关注如何让“脱欧”协议生效，而非二次公投。

　　【延期难定时】

　　欧盟轮值主席国芬兰的总理安蒂·林内20日说，今后数天将与欧洲理事会主席唐纳德·图斯克一道，与其他欧盟成员国探讨英国延期“脱欧”时限。

　　一些欧盟外交人士披露，如果“脱欧”相关法案生效，欧盟可能依据“本法案”同意“技术性延期”3个月。这一决策可能无需欧盟28日召开紧急峰会，只需经由各成员国使节交换文书作出。

　　但是，如果“脱欧”协议再陷英国议会“泥潭”，或议员既不同意协议、又不同意二次公投或撤回“脱欧”申请，欧盟可能考虑给予英国更长时间宽限。以德国为首的欧盟其他成员国届时将推动更长时间延期，最多至明年6月。

　　德国总理安格拉·默克尔的同党盟友、联邦议院外交委员会主席诺贝特·勒特根说，欧洲理事会应给予英国“最后一次长延期”，让英国“有时间厘清包括二次公投的全部可能解决方案”，同时让欧盟“应对其他紧迫事务”。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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