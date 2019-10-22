叙利亚库尔德武装“完全撤出”边境重镇拉斯艾因

叙利亚库尔德武装宣称已经“完全撤出”边境重镇拉斯艾因，会继续从边境其他地区后撤。

【库族“弃城”走】

“叙利亚民主军”发言人基诺·加布里埃尔20日在社交媒体“推特”宣布：“我们已经没有战士在那座城市。”

土耳其国防部20日说，大约55辆汽车组成的车队进入拉斯艾因，一支86辆车的车队稍后驶出，向南驶往泰勒塔米尔方向。

法新社报道，至少50辆汽车、包括救护车驶离拉斯艾因一家医院，数十名库尔德武装人员坐汽车离开，通过土耳其所支持叙利亚反政府武装把守的路卡。

前一天，数十辆车从拉斯艾因撤走一批伤员，包括平民和库尔德武装人员。

“叙利亚民主军”以库尔德“人民保护部队”为主。土方认定“人民保护部队”是恐怖组织，9日发动越境军事打击，决意把对方逐出土方在叙利亚北部划定的“安全区”，拉斯艾因是进攻目标之一。库尔德武装在这座城市南部一小片区域内遭围困。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与美国副总统17日商定，土方暂停军事行动120小时至22日晚，“人民保护部队”须在这一时间段内撤离“安全区”。

库尔德武装先前指认土军在拉斯艾因拒绝让出撤退通道，土方予以否认。

美联社20日以库尔德武装高级官员雷杜尔·哈利勒为消息源报道，继撤离拉斯艾因以后，库尔德武装将从边境其他地区后撤，范围从拉斯艾因向西至泰勒艾卜耶德，跨度大约120公里。然而，土方所划“安全区”东西跨度444公里。

土方威胁，如果库尔德武装没有及时撤出“安全区”，土军将恢复行动。

【“盟友”跑得快】

库尔德武装从拉斯艾因撤退的同一天，美军继续撤离叙利亚北部。

“叙利亚人权观察组织”说，美军当天早些时候撤离设在阿勒颇省沙林的基地。沙林位于叙土边境城市艾因阿拉伯（又称科巴尼）以南大约30公里。按照这一组织的说法，那是美军在叙利亚北部的最大基地，位于土方所划“安全区”边缘。

法新社记者在泰勒塔米尔看见，超过70辆装甲车由直升机护送，沿公路由西向东驶去。

叙利亚人权观察组织说，这是一周内美军第四轮撤离，北部阿勒颇省和卡拉省美国驻军因而完全撤离。

美军与库尔德武装先前联手在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”。只是，面临土军越境打击，美国总统唐纳德·特朗普下令美军撤出叙利亚北部，遭库尔德武装斥为“背后捅刀”。

库尔德人20日在泰勒塔米尔迎候从拉斯艾因撤出的车队。一名女子告诉法新社记者，她“不能相信”拉斯艾因会失守，“大国背叛了我们”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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