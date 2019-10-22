人民网>>国际

新加坡华商魏成辉

“薄饼大王”的桑梓情怀

李从玉  潘旺旺

2019年10月22日09:10  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　清晨5点半，晨光熹微，一个熟悉的身影总会出现在晨练的人群中。他就是新加坡第一家食品集团执行董事长魏成辉先生。一直以来，魏成辉坚持的不仅仅是晨练，还有对事业的追求、对家乡的热爱和对中国的眷恋。

　　小春卷开拓大奇迹

　　1956年，6岁的魏成辉跟随母亲，离开家乡福建福清，来到新加坡与“下南洋”的父亲团聚。

　　1969年，创业念头开始在年轻的魏成辉心中萌生。他从父亲那里得到了8000美元的创业基金，和朋友合作开了一家机修维修店。

　　凭借“爱拼才会赢”的精神，魏成辉又成立了一家机械维修公司，后来做起了船舶修理生意。公司年收入从50万美元跃升到250万美元，魏成辉收获了人生的第一桶金。

　　魏成辉在食品行业的创业故事，源于一种让他魂牵梦绕的故乡美食——春卷，闽南话称之为“薄饼皮”。对家乡味道的眷恋，成为他进军食品行业的初衷。创业之初，魏成辉凭借敏锐的商业嗅觉，果断出资买下一家机制薄饼皮私人有限公司的全部股权，并将公司改名为“第一家食品厂有限公司”，这是今天的“新加坡第一家食品厂”雏形。不久，魏成辉发现传统食品加工行业存在效率差、产量低、人工成本高等问题。在他看来，自动化大批量生产才是传统食品加工行业的出路。魏成辉开始设计食品加工自动化机器。

　　上世纪80年代初，魏成辉的公司研发出世界上第一台全自动春卷皮制造机。1986年，魏成辉获得“全国生产力奖”。之后，第一家食品厂成功将春卷皮生产推向全面机械化、自动化。有了产量，还需要稳定且庞大的市场。魏成辉定下了一个更加宏伟的目标——有人的地方，就有“第一家”。为了实现这个目标，他亲自到世界各地推销春卷皮。第一家食品厂不断扩张商业版图，成为全球著名的春卷皮制造商和冷冻食品销售商。

　　饮水思源的游子情怀

　　“薄饼皮大王”的名号享誉全球，魏成辉并不满足于此。他选择“北上”投资故乡，因为他深知中国有庞大的市场，有更大的发展潜能。

　　1979年，魏成辉看到了中国改革开放的大趋势和发展前景。他回到出生地福建福清创业，积极回馈家乡、建设家乡。回乡后，魏成辉收购了福州榕城啤酒厂，这是中国国营啤酒公司首次被外商独资企业收购。

　　魏成辉在中国大陆的早期投资集中于他深耕多年的食品业。1988年，他在福清市创办福建冠辉食品企业，随后又成立福建名味食品有限公司。此外，他还收购了江苏恒顺醋业的一半股权，与江苏恒顺醋业携手打造香醋生产基地。

　　“一带一路”上的追梦人

　　魏成辉的投资足迹从家乡拓展到中国许多省市，深度参与地方的建设发展。他见证了中国改革开放的伟大成就，也以实际行动成为新时代的追梦人。

　　在魏成辉看来，一个强大的祖（籍）国是海外华侨华人的底气和支撑。创业过程中，魏成辉始终秉持“三利”的原则：有利于当地经济的发展，有利于当地人民的生活，有利于公司的发展。魏成辉在“一带一路”国家和地区积极布局，不断做大做强个人事业。

　　谈起这些年事业的发展，魏成辉多次自豪地讲述“中新融汇”的优势。他说：“我很幸运，生于中国，成长于新加坡。我生长在中新交汇、文化交融的特殊时代，在改革开放和‘一带一路’建设的历史机遇中，我实现了自己的梦想。我对自己的出生地永怀感恩之心，我愿为中国和新加坡的发展贡献自己的一份力量。这将是第一家集团和我始终坚守的信念和初心。”

(责编：徐祥丽、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved