“薄饼大王”的桑梓情怀

清晨5点半，晨光熹微，一个熟悉的身影总会出现在晨练的人群中。他就是新加坡第一家食品集团执行董事长魏成辉先生。一直以来，魏成辉坚持的不仅仅是晨练，还有对事业的追求、对家乡的热爱和对中国的眷恋。

小春卷开拓大奇迹

1956年，6岁的魏成辉跟随母亲，离开家乡福建福清，来到新加坡与“下南洋”的父亲团聚。

1969年，创业念头开始在年轻的魏成辉心中萌生。他从父亲那里得到了8000美元的创业基金，和朋友合作开了一家机修维修店。

凭借“爱拼才会赢”的精神，魏成辉又成立了一家机械维修公司，后来做起了船舶修理生意。公司年收入从50万美元跃升到250万美元，魏成辉收获了人生的第一桶金。

魏成辉在食品行业的创业故事，源于一种让他魂牵梦绕的故乡美食——春卷，闽南话称之为“薄饼皮”。对家乡味道的眷恋，成为他进军食品行业的初衷。创业之初，魏成辉凭借敏锐的商业嗅觉，果断出资买下一家机制薄饼皮私人有限公司的全部股权，并将公司改名为“第一家食品厂有限公司”，这是今天的“新加坡第一家食品厂”雏形。不久，魏成辉发现传统食品加工行业存在效率差、产量低、人工成本高等问题。在他看来，自动化大批量生产才是传统食品加工行业的出路。魏成辉开始设计食品加工自动化机器。

上世纪80年代初，魏成辉的公司研发出世界上第一台全自动春卷皮制造机。1986年，魏成辉获得“全国生产力奖”。之后，第一家食品厂成功将春卷皮生产推向全面机械化、自动化。有了产量，还需要稳定且庞大的市场。魏成辉定下了一个更加宏伟的目标——有人的地方，就有“第一家”。为了实现这个目标，他亲自到世界各地推销春卷皮。第一家食品厂不断扩张商业版图，成为全球著名的春卷皮制造商和冷冻食品销售商。

饮水思源的游子情怀

“薄饼皮大王”的名号享誉全球，魏成辉并不满足于此。他选择“北上”投资故乡，因为他深知中国有庞大的市场，有更大的发展潜能。

1979年，魏成辉看到了中国改革开放的大趋势和发展前景。他回到出生地福建福清创业，积极回馈家乡、建设家乡。回乡后，魏成辉收购了福州榕城啤酒厂，这是中国国营啤酒公司首次被外商独资企业收购。

魏成辉在中国大陆的早期投资集中于他深耕多年的食品业。1988年，他在福清市创办福建冠辉食品企业，随后又成立福建名味食品有限公司。此外，他还收购了江苏恒顺醋业的一半股权，与江苏恒顺醋业携手打造香醋生产基地。

“一带一路”上的追梦人

魏成辉的投资足迹从家乡拓展到中国许多省市，深度参与地方的建设发展。他见证了中国改革开放的伟大成就，也以实际行动成为新时代的追梦人。

在魏成辉看来，一个强大的祖（籍）国是海外华侨华人的底气和支撑。创业过程中，魏成辉始终秉持“三利”的原则：有利于当地经济的发展，有利于当地人民的生活，有利于公司的发展。魏成辉在“一带一路”国家和地区积极布局，不断做大做强个人事业。

谈起这些年事业的发展，魏成辉多次自豪地讲述“中新融汇”的优势。他说：“我很幸运，生于中国，成长于新加坡。我生长在中新交汇、文化交融的特殊时代，在改革开放和‘一带一路’建设的历史机遇中，我实现了自己的梦想。我对自己的出生地永怀感恩之心，我愿为中国和新加坡的发展贡献自己的一份力量。这将是第一家集团和我始终坚守的信念和初心。”

(责编：徐祥丽、贾文婷)