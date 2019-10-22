王毅同法国外长勒德里昂共同主持中法高级别人文交流机制第五次会议

人民网巴黎10月22日电（记者刘玲玲、葛文博）当地时间10月21日，国务委员兼外长王毅在巴黎同法国外长勒德里昂共同主持中法高级别人文交流机制第五次会议。

王毅表示，今年3月，习近平主席对法国进行成功国事访问，开启中法关系新篇章。两国元首从战略高度和长远角度重视并推动人文交流，一致指示要充分发挥中法高级别人文交流机制的统筹协调作用。双方应落实好两国元首重要共识和指示，办好这一机制，挖掘两国独特的人文优势，大力增强社会和民意基础，打造更加坚实、稳固、富有活力的中法全面战略伙伴关系。

一要推动文明互鉴。为不同文明和谐共生、合作共赢树立典范。二要聚焦未来合作。全面深化两国高校的高层次人才培养，扩大双向留学规模，提高合作办学水平。三要强化项目引领。集中资源重点打造有发展前景的项目。抓住2022年北京冬奥会和2024年巴黎夏季奥运会重要契机，提升赛事筹办和体育合作水平。四要扩大民众参与。既要畅通政府间合作的主渠道，也要丰富民间交流的大平台，积极推动青年、妇女交流与合作。

勒德里昂完全赞同中方建议。他表示，法中高级别人文交流机制已成为法中关系重要组成部分，合作成效显著。法方愿本着开放和相互尊重的精神，与中方深化人文交流与合作，推动取得更多成果，更好造福两国人民，共同提倡文明对话互鉴。法方希同中方于2021年共同举办法中文化旅游年，推动体育、教育、青年、妇女、地方等领域交流与合作。

两国相关部门负责人出席会议。双方梳理了教育、科技、文化和旅游、体育等各领域成果和下阶段重点合作项目，并达成一系列合作文件。

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