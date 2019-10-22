南中经贸协会与英国南非商会签署在南部非洲市场开展合作备忘录

图为现场签约仪式，左至右分别为英国驻南非高专卡西、南中经贸协会常务副会长李涛、英国南非商会里昂·阿佑、中国驻南非大使馆公参赵中屹

人民网约翰内斯堡10月22日电 （王磊）2019年10月15日下午，在中国驻南非大使馆赵中屹公参和英国驻南非高专奈杰尔·卡西的见证下，南中经贸协会与英国南非商会签署了在南部非洲市场开展基础设施领域合作的谅解备忘录。

该备忘录旨在打造一个信息和交流平台，鼓励各自成员企业于南部非洲区域（SADC），综合发挥在工程承包、设计咨询、金融服务、法律咨询等方面优势，共同推进和支持高质量、可持续性的基础设施领域投融资项目，在实现双方合作共赢的同时，切实提高本地基础设施水平，造福本地中小企业，促进本地经济的发展。

该备忘录的签署是对第十次中英财经对话精神和成果的一次重要落实之举。今年6月份，在第十次中英财金对话期间，中国发展改革委会宁吉喆副主任与英国国际贸易部投资部长斯图尔特在胡春华副总理和英国财政大臣哈蒙德的见证下签署了中英《关于开展第三方市场合作的谅解备忘录》。在基础设施建设领域，两国企业有非常强的互补性，英国在工程设计、法律、咨询、管理等方面具有优势；而中国在施工效率、工程技术创新、成本管控、供应链管理、性价比等方面是强项；两国合作可以取得双赢的局面，同时满足第三方市场国家的发展需求。

中国驻南非大使馆公参赵中屹在仪式上阐述了中英两国在国际贸易和金融方面的全面合作态势和两国在经贸往来方面的重要地位，希望双方在该备忘录的框架下，优势互补，在合法合规以及尊重联合本地企业的前提下，于南部非洲区域切实开展基础设施领域方面的合作。

英国驻南非高专卡西表示该备忘录的签署将更加有效的促进中英双方在南部非洲区域开展有序合作，从而为本地市场贡献更多切实可行的项目解决方案。

英国伦敦金融市长皮特·艾斯特林和英国驻非洲贸易高专艾玛·史密斯，南非政府代表，中英企业代表等50多人出席了本次签约仪式。

在此之前，南中经贸协会基建协会已经与英国商会企业开展了多次交流研讨活动，例如于2019年8月由我方基建协会举办的中英在非洲开展PPP项目合作机会与实施论坛吸引了中英企业近百人参与，随后英方也在2019年10月组织了中英基础设施合作与绿色融资论坛，中英企业以及南非公共部门代表均积极进行了参与，交流收获颇丰。目前我方基建企业例如中铁国际集团、中交建集团等与英国的Turner and Townsend、Pinsent Masons等均在南部非洲开展项目合作。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)