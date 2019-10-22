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内塔尼亚胡宣布组阁失败　将组阁权归还以总统

2019年10月22日08:50  来源：新华社
 

新华社耶路撒冷10月21日电（记者陈文仙 尚昊）以色列总理内塔尼亚胡21日晚宣布组阁失败，并将组阁权归还以总统里夫林。

内塔尼亚胡在社交媒体上发布视频，承认他未能成功组建新一届政府，已将组阁权归还里夫林。他说，自受权组阁以来，他一直为建立一个广泛的联合政府而不懈努力，但是未能将蓝白党领导人甘茨带到谈判桌前。

以色列总统办公室当晚发表声明，证实里夫林已收到内塔尼亚胡归还组阁权的通知。声明说，里夫林打算将组阁权授予甘茨，并将在未来3天内宣布这一决定，甘茨将获得28天组阁期。

蓝白党当晚发表声明说，该党已下决心组建一个由甘茨掌舵的“自由联合政府”。

据以色列媒体报道，依照法律，如果甘茨在获得组阁权后不能在28天内成功组建政府，其他任何议员都可能被授权组阁并在21天内组建政府。若再次失败，以色列将举行新一轮大选。

今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。

9月17日，以色列举行第22届议会选举。蓝白党获得33个席位，成为以色列新一届议会第一大党；利库德集团获得32个席位。组阁磋商结果显示，55名议员推荐内塔尼亚胡组建新一届政府，54名议员推荐甘茨，两人均未获得组建政府所需的大多数议员推荐。9月25日，里夫林宣布正式授权内塔尼亚胡组建新一届政府。

(责编：徐祥丽、贾文婷)
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