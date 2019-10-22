安倍预期日韩关系短期难回暖 韩总理访日或遭冷遇

韩国总理李洛渊预定22日至24日访问日本。日本媒体报道，日本首相安倍晋三不看好日韩关系短期能回暖，李洛渊可能遭受冷遇。

韩国《东亚日报》21日援引总统府青瓦台官员的话报道，韩方对韩日关系改善持谨慎乐观态度，认为能否实现韩日首脑会晤取决于李洛渊访问的结果。

日本《读卖新闻》报道，第34届东南亚国家联盟及东亚合作领导人会议和第27次亚太经济合作组织领导人非正式会议下月先后在泰国和智利举行，是韩国总统文在寅与安倍会晤的窗口期。

然而，不愿公开姓名的日本政府人士告诉日本《日经亚洲评论》记者，日方对文在寅政府失去信任，安倍曾告诉亲信，不相信日韩关系五年内会改善，日本应着眼于其他地区的外交，“而不是在一个我们不信任的国家浪费时间”。

报道说，接近安倍的日本执政党自民党议员披露，李洛渊出席日本天皇德仁即位庆典期间，安倍将与他会面5分钟。主要考虑是，李洛渊属于天皇德仁的客人，且安倍还要会晤大约50个国家和地区的领导人，时间安排非常紧张。

日方今年针对韩方采取出口管制、把韩方排除出可以获得贸易便利国家的“白色清单”。韩方指认日方不满韩国法院裁决日本企业赔偿第二次世界大战期间遭强征的韩国劳工，因而以贸易手段施加报复。韩方采取反制措施，两国关系跌至冰点。（徐超）【新华社微特稿】

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