弹劾调查“说漏嘴” 白宫“管家”马尔瓦尼不请辞

美国白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼20日接受媒体采访时说，没有人要求他因弹劾调查记者会上的失误而请辞。

马尔瓦尼当天接受《福克斯周日新闻》节目采访时说：“我从来没有说过曾有‘等价交换’，因为就是没有。”

马尔瓦尼17日在白宫记者会上说，总统唐纳德·特朗普决定冻结3.91亿美元对乌克兰军事援助，确实关联他有意让乌克兰调查美国民主党全国委员会是否把一台网络服务器设在乌克兰境内。

当记者追问马尔瓦尼所描述的是否是“等价交换”时，马尔瓦尼回答：“在外交政策方面我们一直这么干。”

路透社报道，服务器传言已获“辟谣”。

马尔瓦尼的言辞引起轩然大波。他数小时后发表声明，推翻自己的说法。特朗普先前解释，决定冻结对乌援助是希望美国的欧洲盟友也参与援助。

马尔瓦尼20日接受采访时说，他既没有主动请辞，白宫内部也没有商讨让他走人。他自认为在白宫的工作“相当出色”，相信特朗普持同样看法。

特朗普和国务卿迈克·蓬佩奥20日声援马尔瓦尼。特朗普经由“推特”强调，他7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基的通话“完美”，而泽连斯基已表示“没有受到压迫”。蓬佩奥告诉美国广播公司《本周》栏目，从来没有看到冻结援助与乌方调查直接关联的证据。

因一名情报人员8月检举特朗普与泽连斯基通话时施压后者调查民主党总统竞选人乔·拜登和他儿子，国会众议院民主党人9月发起对总统的弹劾调查。民主党籍众议长南希·佩洛西20日经由“推特”暗示，民主党人仍将紧盯“等价交换”问题。

佩洛西写道：“共和党人面临简单问题：是否允许总统施压别国介入我们的选举？历史将铭记他们的答案或缄默。”（海洋）【新华社微特稿】

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