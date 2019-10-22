王毅在中法文明对话会开幕式上的致辞（全文）

人民网巴黎10月21日电 国务委员兼外长王毅21日在中法文明对话会开幕式上致辞。致辞全文如下：

让平等、包容、合作的人类文明之光永恒闪耀

——王毅国务委员兼外长在中法文明对话会开幕式上的致辞

（2019年10月21日，巴黎）

法比尤斯宪法委员会主席，

德维尔潘前总理，

博科娃前总干事，

各位来宾，各位朋友，

很高兴有机会同各位相聚在法国巴黎，共话文明交流互鉴，共叙中法友谊合作。

作为东西方文明的重要代表，中法两国各自创造出博大精深的优秀文化，如同两颗璀璨的明珠，在人类历史的长河中交相辉映。不仅如此，中法之间的文化交流也源远流长，在过去数百年时间里，我们双方始终彼此欣赏，相互借鉴，成为不同文明交流互鉴的典范。

早在西方文艺复兴时期和启蒙时代，包括伏尔泰在内的很多法国思想家就对中国文化产生了浓厚的兴趣，倡导欧洲学习中国的理性精神。1688年，路易十四国王向中国派出第一批“国王的数学家”，为促进中法科技与文化交流发挥了积极作用。中国近代学贯中西的儒家大师辜鸿铭曾在著名的《中国的精神》一书中说：“世界上似乎只有法国人最理解中国和中国文明，因为法国人拥有一种和中国人一样非凡的精神特质。”

中华人民共和国成立后，中法关系与中法文化交流翻开了新的篇章。1964年，法国成为第一个与新中国正式建交的西方大国，中国在西方建立的第一个文化中心就设在巴黎，“中法文化年”则开启了中国与外国互办文化年的风气之先。今年3月，习近平主席对法国进行历史性访问。访问期间，马克龙总统将一本1688年首版的《论语导读》法文版作为国礼赠送给习主席，再次为东西方文化的相遇相知写下了一段佳话。过一会儿，我将同勒德里昂外长共同主持中法高级别人文交流机制第五次会议，我们双方将落实好两国元首关于加强文明交流互鉴的重要共识，推动中法文化交流不断迈上新的台阶。

各位来宾，各位朋友，

当今世界正面临百年未有之大变局。各国是走向冲突还是繁荣，历史是走向倒退还是进步，很大程度上取决于我们如何看待和处理不同文明之间的差异。中国和法国作为两个文明大国，完全有能力为人类提供答案，那就是要有一双欣赏不同文明之美的慧眼，要有比海洋和天空更宽广的胸怀，要让平等、包容、合作的人类文明之光永恒闪耀。

我们要坚持平等相待，让不同文明各美其美。文明没有高下优劣之分。每一种文明都扎根于自身的土壤，都有优点和长处，都成为人类的共同财富。中华文明2000多年前就倡导“和而不同”，讲究“万物并育不相害，道并行而不相悖”。我们反对任何形式的“文明优越论”或者是“文明冲突论”，主张尊重所有国家和民族传承发展自身文明、自主选择符合本国国情的发展道路，让我们这个世界百花齐放，变得更加丰富多彩。

我们要坚持开放包容，让不同文明美人之美。历史告诉我们，自私狭隘的文明注定不能持久，任何文明唯有欣赏、接纳并且不断借鉴其他文明才能长盛不衰。中法两国就是如此。各国都应当本着理性包容的心态看待其他文明以及其他国家的进步，而不能把本国利益凌驾于别国之上。中国圣贤孔子说“已所不欲勿施于人”，孟子则指出“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之”。不同国家、不同文明应当互尊互敬，互谅互让，更多地成人之美而非成人之恶，这样才能彼此成就，共同发展。

我们要坚持合作共进，让不同文明美美与共。过去几十年，全球化和信息化彻底打破了地理上的隔绝，为各国加强互利合作，实现集体繁荣提供了前所未有的便利。事实证明，合作是唯一正确的选择，自我孤立不合时宜，单边主义不得人心。近年来，习近平主席先后提出共建“一带一路”、构建“人类命运共同体”等一系列重要的倡议，这是古老中华文明在21世纪为人类作出的新的重大贡献。我们愿意在这些倡议指引下，坚持和弘扬多边主义理念，与各国不断深化合作，共同为推动人类文明的整体发展和进步做出不懈的努力。

最后，预祝中法文明对话会取得圆满成功！

谢谢大家！

(责编：李婷(实习生)、杨牧)