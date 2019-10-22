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示威者四处纵火 智利实施宵禁出动军队戒严

地铁票价上涨三毛钱 为何引发智利多地暴力抗议活动？

2019年10月22日06:44  来源：华商报
 
原标题：地铁票价上涨三毛钱 为何引发智利乱局？

位于南美洲的智利，以2万美元的国民人均收入称霸拉丁美洲。但在“拉美最富国家”这个名号背后，是一个贫富差距极大的社会。近日，智利首都圣地亚哥的一价制地铁票涨价，从800比索（约合人民币7.97元）涨到830比索（约合人民币8.27元）。以此为导火索，智利多地发生暴力抗议活动，示威者上街纵火、破坏地铁和公共设施，冲击公共场所和政府部门。目前，智利首都圣地亚哥实施宵禁，总统调军队维持治安。

就为了三毛钱，智利为何会乱成这样？

>>导火索

地铁票价又涨3毛钱

12年涨20次票价几乎翻倍

据《纽约时报》、BBC、《洛杉矶时报》等媒体报道，今年10月初，智利首都的圣地亚哥地铁局以国际油价涨价、营运成本增加、线路扩建与设备更新为由，宣布将地铁高峰期票价上涨。

圣地亚哥的地铁票价实行一价制，不管远近都一样。据《洛杉矶时报》报道，从2007年至今，圣地亚哥地铁已经涨价20次，在这12年间，地铁票价由最初的420比索涨到了830比索，几乎翻倍。虽然智利是南美洲最富有的国家，但贫富差距特别大，普通工人的最低月工资只有31万比索，若每天搭两程地铁，每周五天，每个月都要3.3万比索，即交通费就占工资的11%。若考虑国民收入占比，圣地亚哥地铁票价比纽约还要贵。

报道称，当地公交车车票也上涨了10比索，到2020年1月，智利的电费还要上涨10%。与民众生活息息相关的物资价格不断上涨，而民众一直呼吁的税收、劳工法规和养老金制度的改革却一直得到实施。有分析称，地铁涨价只是压垮骆驼的最后一根稻草。看似一场由地铁票上涨30比索引发的智利暴乱，背后其实是民众对社会贫富差距长期积累的不满情绪的爆发，是被极端的不法分子与暴徒借机滋事所导致的恶果。

>>暴力蔓延

抗议者纵火首都“沦陷”

已致8人死亡上千人被拘

圣地亚哥地铁票涨价，首先引发了学生不满。10月14日，一些高中学生在圣地亚哥市中心部分地铁站举行抗议活动。由于社交网络上的迅速传播，不少市民也加入到抗议队伍里。到了18日，上千名中学生和大学生加入抗议人群，他们涌入各个地铁站，故意逃票，破坏检票闸口，并且在站内呼喊抗议口号。一些抗议者甚至拉起地铁车辆的紧急煞车、破坏地铁站内设施。出于安全考虑，圣地亚哥163个地铁站点全部关闭，多条地铁线路陆续停运，总计影响超过250万名乘客。据统计，造成的损害超过2亿美元。

更有甚者，一些混入抗议人群的极端分子18日晚趁着天黑在街上纵火，烧毁公交车辆，连市中心的电力大楼都遭纵火。

到19日，全国各地10多座城市都出现了暴力破坏，政府则派出防暴警察和军队维持秩序。在警民冲突越演越烈的同时，银行、公交车、地铁站、超市、工厂、能源公司总部等地都遭到示威民众破坏和纵火。10月20日，一家位于圣地亚哥郊外的服装工厂被暴徒纵火，造成5人死亡。与此同时，多家超市被暴徒纵火，损失惨重。在一家沃尔玛超市内，两人被活活烧死，另有一人在医院伤重不治。

直到21日清晨为止，各地的暴力行为已经造成至少 8人死亡，1462人被警方拘捕。

>>紧急状态

实施宵禁出动军队戒严

总统：我们正处于战争状态

当地时间19日晚上，眼看情势越来越失控，智利总统皮涅拉宣布取消调涨地铁票价，并且成立工作小组来处理民众对社会贫富差距的担忧。同时，皮涅拉宣布智利进入国家三级紧急状态，并且在六大城市实施宵禁，规定民众在晚上10点到隔天早上7点间无故不能上街。

当地时间10月20日晚上，皮涅拉再次发表电视讲话，宣布派出超过9000名军人上街维安，这也是自1990年后，政府首度在街头布署军队。皮涅拉说：“我们现在正处于一场对抗强大敌人的战争状态，敌人打算不受限地使用暴力。”此外，皮涅拉还呼吁上街抗议的民众保持冷静，他说民众绝对有好理由上街抗议，但他希望民众可以和平示威，毕竟“没有人有权采取残忍的犯罪行动”。

>>贫富差距

“政坛精英不懂一般百姓”

经济部长荒唐回应再引不满

面对圣地亚哥地铁系统遭受的破坏，智利交通部长汉特表示说：“我理解民众为何抗议，人们在表达不满，但他们选择的方式却是破坏对许多人有益的公共服务，这点令人无法理解。”

此外，汉特指出调涨的地铁票价不会影响到学生，不明白学生为何生事。因为只涨了高峰期票价，学生票并未涨，学生无论在什么时候搭乘地铁都只要付230披索（约合人民币2.25元）。有圣地亚哥大学学者回应称，青年人抗议是因为看够了社会的不公义，看够了自己的父母多年来为生活而挣扎求存。

智利贫富差距严重，首都的社会阶级分化也很严重。10月19日，智利经济部长丰泰内表示，“市民如果想省钱，大可早点起床，地铁早上6-7点有非高峰期优惠。”此话一出，民众不满情绪再度升温，更多民众加入到抗议队伍之中，全国抗议示威活动爆发。

今年27岁、有两个小孩的超市员工阿斯图迪洛表示，她可以理解那些抗议民众，因为那些政坛精英不会了解一般民众的生活有多难，但她希望暴力事件可以尽快落幕，“暴力事件会变成人民对抗人民，这么做是不对的，这已经失控了。”

当地媒体《今日智利》的创办人史帕克表示：“民众抗议的对象不只是地铁票价调涨而已，而是在抗议智利的生活成本和不平等。在智利有太多民怨，就算不是以今天这样的情形爆发，也会用另一种方式爆发。”

>>连线华人

华人超市被洗劫一空

“5年的青春和血汗全没了”

据悉，智利目前有2万华人，中国驻智利大使馆19日通报称，目前未收到中国公民的伤亡报告，提醒在智中国公民保持警惕，加强安全防范和应急准备，避免夜间出行，确保人身安全。

21日，中国智利使馆再次在官网上发布公告称，“针对连日来圣地亚哥局部骚乱，希望广大侨胞冷静应对突发情况，人身安全第一，遵守宵禁规定，加强安全防范，团结一致度过难关。”

21日，圣地亚哥华人张女士告诉华商报记者，“圣地亚哥的宵禁已持续两夜，空气中充斥着催泪瓦斯的味道，我和家人待在家里，也不敢出门。街头上能看到警察和示威民众对峙和，警察用催泪瓦斯驱赶示威者，双方演变成暴力冲突。全城的交通系统早已瘫痪，上周五地铁就全停了，公交车根本挤不上去，我下班后只能走两小时的路步行回家。”

张女士还表示，“今天是周一，但很多学校都宣布停课。街头有很多乘火打劫的人，四处纵火抢劫，虽然家里能吃的东西不多了，但我们也不敢出门。听说，超市有很多哄抢物资的人，很多超市被抢劫一空后纵火烧了。”

据智利华人网报道，在首都圣地亚哥，有二十多家华商百货公司和游戏机店遭到不同程度的洗劫遭殃，幸好目前为止侨胞人员没有出现伤亡，很多当地大超市，大卖场被洗劫一空还遭纵火。

华商报记者看到，一位叫“晓琼”的女性在朋友圈上传了几张自己经营的超市被洗劫一空后的图片，称自己5年的心血毁于一旦。她写道：“5年的努力！5年的青春和血汗！全没了”。还有华人店铺老板在朋友圈发出警告，“昨天有两家商铺门前的垃圾被倒汽油点燃，一定要把自家门前垃圾清理干净，以防不法分子沿街纵火，殃及店铺……” 华商报记者 郭霁 编译

(责编：冯粒、曹昆)
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