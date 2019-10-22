人民网>>国际

中联部部长宋涛接受人民网专访

充分用好党际交往的独特渠道

2019年10月22日04:34  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月21日电  （李源、任佳晖）今年是新中国成立70周年，同时也是中国共产党作为执政党开展对外交往工作的第七十个年头。近日，中共中央对外联络部部长宋涛接受人民网和中国共产党新闻网专访，分享70年来党的对外工作成果。

　　宋涛指出，新中国成立以来的70年，是我们党的国际形象和国际影响力空前提升的70年，是我们党与世界关系实现从积极参与到主动引领历史性跨越的70年，也是党的对外工作为实现国家富强、民族振兴、人民幸福不断营造良好外部条件的70年。

　　宋涛表示，党的对外工作是党的一条重要战线，是国家总体外交的重要组成部分，是中国特色大国外交的重要体现。当前全球90%的国家治理是政党政治的形式，政党是国家内外政策制定的源头，政党交往有重要政治引领作用。中联部秉承“独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务”的党际关系原则，根据习近平总书记提出要建立“求同存异、相互尊重、互学互鉴”的新型政党关系总要求，发展到今天已与世界上160多个国家和地区的500多个不同类型的政党和政治组织保持经常性联系，有力推动了我们党的对外交往蓬勃发展。

　　党的十八大以来，中联部在党的历次重要会议后，都专门组织团组赴国外宣介我们党的新思想、新理念、新方略。包括先后组织30多个十九大精神对外宣讲团，在近100个国家和地区开展了500多场宣介活动，实现了重点地区和国家全覆盖，引发热烈反响。

　　宋涛表示，随着我们党的国际影响力、感召力、塑造力不断增强，党的对外工作内涵和外延不断拓展延伸，我们的朋友越交越多，越交越深，遍及世界每一个地区。我们愿充分用好党际交往的独特渠道，进一步加强与外国政党和各界友好人士的交流互动、互学互鉴，为推动文明交流互鉴创造条件，实现美人之美、美美与共，共同为构建人类命运共同体贡献力量。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月22日 17 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved