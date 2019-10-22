充分用好党际交往的独特渠道

本报北京10月21日电 （李源、任佳晖）今年是新中国成立70周年，同时也是中国共产党作为执政党开展对外交往工作的第七十个年头。近日，中共中央对外联络部部长宋涛接受人民网和中国共产党新闻网专访，分享70年来党的对外工作成果。

宋涛指出，新中国成立以来的70年，是我们党的国际形象和国际影响力空前提升的70年，是我们党与世界关系实现从积极参与到主动引领历史性跨越的70年，也是党的对外工作为实现国家富强、民族振兴、人民幸福不断营造良好外部条件的70年。

宋涛表示，党的对外工作是党的一条重要战线，是国家总体外交的重要组成部分，是中国特色大国外交的重要体现。当前全球90%的国家治理是政党政治的形式，政党是国家内外政策制定的源头，政党交往有重要政治引领作用。中联部秉承“独立自主、完全平等、互相尊重、互不干涉内部事务”的党际关系原则，根据习近平总书记提出要建立“求同存异、相互尊重、互学互鉴”的新型政党关系总要求，发展到今天已与世界上160多个国家和地区的500多个不同类型的政党和政治组织保持经常性联系，有力推动了我们党的对外交往蓬勃发展。

党的十八大以来，中联部在党的历次重要会议后，都专门组织团组赴国外宣介我们党的新思想、新理念、新方略。包括先后组织30多个十九大精神对外宣讲团，在近100个国家和地区开展了500多场宣介活动，实现了重点地区和国家全覆盖，引发热烈反响。

宋涛表示，随着我们党的国际影响力、感召力、塑造力不断增强，党的对外工作内涵和外延不断拓展延伸，我们的朋友越交越多，越交越深，遍及世界每一个地区。我们愿充分用好党际交往的独特渠道，进一步加强与外国政党和各界友好人士的交流互动、互学互鉴，为推动文明交流互鉴创造条件，实现美人之美、美美与共，共同为构建人类命运共同体贡献力量。

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 17 版）

(责编：岳弘彬)