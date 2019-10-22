为庆祝中华人民共和国成立70周年，中国—比利时乒乓球友谊表演赛10月19日在布鲁塞尔举行，专程从国内赶来的中国前乒乓国手邓亚萍、比利时乒坛宿将大、小塞弗兄弟以及来自中比两国的乒乓球爱好者共同为现场各界人士奉献了精彩绝伦的表演。

中国驻比利时大使曹忠明、邓亚萍和大、小塞弗兄弟的精彩双打开球瞬间将活动推向高潮。精湛娴熟的球技，行云流水般的攻防转换，引来现场观众阵阵掌声与惊叹。塞弗兄弟带来了趣味十足的乒乓球即兴花式表演，两兄弟配合默契，挥拍间尽显比利时式的幽默。球员们打得酣畅淋漓，观众们看得十分尽兴。赛后，比利时观众塞瓦达告诉本报记者：“今天的比赛看得太过瘾了，让我们感受到中国‘国球’的魅力，也享受到体育带来的快乐！”

友谊表演赛现场，球员们各显神通，花样百出，比的不是胜负，而是通过“以球会友”，诠释 “快乐乒乓”的理念。方寸球台间，一边是中国前乒乓国手邓亚萍，一边是年仅6岁的比利时小将。小球员出手果断，毫不怯场，邓亚萍则为这名小将耐心细致地做技术指导。在现场观众的“加油”声中，这场跨越年龄和国界的球艺切磋掀起阵阵高潮。

塞弗兄弟均为比利时乒坛名将，特别是大塞弗曾多次获得欧洲冠军，9次排名世界第一。二人均曾受教于比中体育文化友好交流协会主席王大勇教练。“乒乓球对我来说是美好的记忆，也是连接我与中国的运动。我们与中国国家队有过多次交流，我也曾多次去过中国。” 如今担任比利时国家奥委会副主席的大塞弗告诉本报记者：“我们的合作越来越紧密，有不少比利时乒乓球青少年运动员有机会去中国接受训练。期待比中交流之路越走越宽。”

在中比希望之星以及青少年比赛环节，年轻球员们一展球技，显示出乒乓球在比利时深厚的群众基础。17岁的比利时青少年乒乓球运动员阿列克西在赛后告诉记者，自己也是王大勇教练的徒弟，十分喜爱中国的乒乓球文化，最欣赏中国运动员许昕的打法，希望将来能够去中国接受训练。

曹忠明在开幕致辞时表示，小小的乒乓球，魅力无穷。上世纪70年代初，“乒乓外交”成就了中美关系史上的一段佳话。而在中国和比利时之间，王大勇教练和塞弗兄弟的传奇故事也让人津津乐道。中方高度重视中比关系，愿与比方继续共同努力，加强包括体育在内的各领域友好交流与合作。

（本报布鲁塞尔10月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 17 版）

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