“首尔·中国日”吹来“贵州风”

侗族大歌合唱、苗族飞歌伴舞、侗笛木叶齐奏……舞台上，贵州演出团以独特的歌舞器乐展示着中国多元璀璨的民族文化；台下座无虚席，掌声阵阵。

10月20日，由中国驻韩国大使馆与首尔市政府共同主办的第七届“首尔·中国日”活动在首尔举行。本次活动以“聚焦贵州”为主题，展示了中国的传统文化和当代艺术，向韩国民众呈现了一场别具特色的贵州民族文化盛宴。

在活动现场“中国非遗文化展示区”，传统风筝、社火脸谱、手绣荷包等民俗体验项目被韩国观众层层围住；茶艺师用中国传统茶艺冲泡贵州优质绿茶、红茶，吸引众多韩国民众争相品尝。正在体验手绣荷包的金明秀一家三口来自京畿道龙仁市，“我一直对中国文化很感兴趣，在得知活动消息后特意赶来。今天的活动内容很丰富，不仅可以看到多彩的中国民族风俗，也能了解到丰富的中国文化旅游资源，令我对中国更加喜爱和向往。”金明秀向本报记者表示。

中国驻韩国大使邱国洪在致辞中表示，“首尔·中国日”是中国驻韩国大使馆与首尔市每年共同主办的最大规模友好交流活动，是展示首尔市与中国交流合作成果、推动中韩人文交流与经贸合作、促进中韩友好的重要品牌。希望本次活动能够向首尔市民展示当代中国各地的社会经济发展面貌，呈现丰富多彩的民族风俗与文化旅游资源。

首尔市副市长陈熹善说，“首尔·中国日”活动内容丰富多彩，是拉近韩中两国人民情感的重要桥梁和纽带，已成为韩国民众在首尔市内感知中国文化、体验中国发展的重要舞台。希望韩中民众通过这一活动积极交流、加深友谊。

“首尔·中国日”于2013年首次举行，至今已连续举行7届。本届活动主办方邀请了中韩50余家机构和企业参与，活动内容由舞台演出、展览展示和文化体验等组成，涵盖文化艺术、旅游、金融、商贸、教育和科技等领域。

（本报首尔10月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月22日 17 版）

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