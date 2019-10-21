“一带一路”新闻合作联盟短期访学班授旗仪式 侯欣颖摄

人民网北京10月21日电（记者曲颂、龚鸣）“吉尔吉斯斯坦是一个没有出海口的高山国家，但是现在全国上下有这样一种说法：‘我们的出海口叫中国！’”10月21日，第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班开班式上，《比什凯克晚报》第一副总编辑尼娜·尼齐博洛娃作为学员代表，表达着一位资深媒体人的真情实感。

“中国有句谚语：路遥知马力，日久见人心。可以很确定地说，‘一带一路’沿线国家与人民在过去6年里，对‘一带一路’这一现代国际合作新形式建立了巨大信任。中国国家领导人习近平主席2013年提出的‘一带一路’倡议已经是全球最受欢迎的公共产品。”尼娜·尼齐博洛娃多次参加“一带一路”框架下的新闻合作活动，“每一次都收获颇丰。希望这样的合作能够继续扩大，大家共同树立团队精神，把中立、真实的声音汇聚成‘大合唱’。而‘一带一路’新闻合作联盟就是最好的平台，在座的许多同行已经成为同一条路上前进的好朋友。”

“当然，沿线国家媒体合作还很不够，使得我们在国际舆论场上与西方媒体相比处于弱势。”尼齐博洛娃的这一观点，得到了《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫的高度认同，“很遗憾，西方媒体在一些问题上经常立场不公正，渲染对立情绪，向受众传播了许多错误信息。”“一带一路”新闻合作联盟的成立，为各国新闻工作者提供了难得的面对面交流的机会。各国同行可以深入探讨利用现代化的传播平台推动新闻工作发展、加强对“一带一路”建设的报道。

阿拉伯国家学员代表、阿曼报业集团副总编辑哈穆德·阿勒马赫里兹在致辞中盛赞中国改革开放的巨大成就，“中国不断融入世界，‘一带一路’倡议创造了相互尊重、互利共赢的国际合作新模式，服务各参与国的发展。而在新闻传播上，‘一带一路’新闻合作联盟无疑将助力增进理解，促进联盟成员的交流与合作，实现相互尊重、互利共赢的目标。”

科尔茹姆巴耶夫对本报记者说，新闻媒体是传承文明的重要载体，是增进各国人民理解和友谊的重要纽带。在推进共建“一带一路”进程中，媒体发挥着独特而重要的作用，举办访学班把大家聚合到一起，很有意义。

突尼斯《大众观点报》社长穆罕默德·哈姆鲁历经二十多个小时才到达北京。虽然疲惫，但首次来到中国的他难掩激动之情，“发展成就惊人是我对中国的第一印象。我们非常期待开启访学班的行程，去探索多姿多彩的中国。”同伴突尼斯晨报媒体集团董事长兼首席执行官穆罕默德·沃尔塔塔尼插话说，“今天只是访学班开班，相信未来几天我会说出更多对中国的所思所想。”

阿塞拜疆国家通讯社首席记者阿齐兹·马梅多夫表示，看了前一期访学班的视频作品，也非常期待自己能有好的作品。“中国是历史悠久、发展迅速的伟大国家，我们的实地采访一定会超级棒！”

人民日报社副总编辑、人民日报社推进“一带一路”新闻合作联盟建设领导小组副组长、工作小组组长方江山向访学班代表颁授了“一带一路”新闻合作联盟短期访学项目旗帜。主办方人民日报社对外交流合作部副主任李志强和中国传媒大学党委书记姜绪范在开班仪式上致辞。

今年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在人民日报社成功举办，标志着“一带一路”新闻合作联盟建设取得了实质性进展。目前已有来自97个国家的204家媒体，成为“一带一路”新闻合作联盟正式成员。

访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办。本期访学班由来自欧亚地区与西亚、北非地区的20个国家41家媒体的43位资深编辑记者组成，将继续以“新时代、新理念、新媒体、新技术”为主题，赴北京、甘肃、四川、山东、江苏等地采访调研，体验中国70年来的发展成就。首期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班已于9月16日—29日成功举办，来自拉美和非洲等地区的50名编辑记者创作出许多优秀的作品成果，为中外媒体交流合作打开了新视野、拓宽了新渠道。

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