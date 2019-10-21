外交部：所谓民主人权是西方干涉香港事务的借口

人民网北京10月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

全文如下：

问：第一，美国驻华大使表示，目前美国已对华实施“对等措施”，希望中国政府放松对美外交官会见中国地方官员的限制，你对此有何评论？中方是否会放松限制？第二，日方称，中方以涉嫌间谍活动为由拘留了一名日本公民，你可否证实或评论？

答：关于第一个问题，前几天我的同事已经就美方限制中国外交人员在美国开展正常公务活动表明了中方立场。你提到美国大使说他受到限制，我不知道他是在什么场合、具体是怎么讲的，他在中国到底受到了什么限制？我记得前几天中国驻美国大使崔天凯表示，前美国驻华大使在3年里跑遍了中国所有省份。但是很遗憾，崔大使到任6年半还没有跑遍每一个州。

中方一贯支持美国驻华外交人员在华开展正常公务活动，并提供必要便利。我不知道美国大使可不可以对他的有关言论作出进一步的澄清——是什么时候、哪些活动、受到怎样的限制了？

在这个问题上，我们希望美方能够正视事实，为双方正常人员交往和正常公务活动提供便利，而不是人为设置障碍，更不能倒打一耙。

关于第二个问题，案件具体情况我不了解，请你直接向主管部门了解。我只想强调一点，对涉嫌违反中国法律的外国公民，中方一向依法进行处置。你提到的案子，我们会根据《中日领事协定》相关规定，为日方履行领事职务提供必要协助。

问：我们注意到，发生在西班牙加泰罗尼亚和英国伦敦的示威活动与香港越来越像，特别是其中纵火、拥堵机场、砸毁商铺等暴力违法活动。当地暴力示威者毫不避讳地声称复制所谓“香港经验”，要做“第二个香港”。但是，西方政治人物和媒体对此保持低调甚至沉默，认为这些事情发生在香港是“民主自由”，发生在西方社会却是“暴力骚乱”，中方对此有何评论？

答：我们注意到西班牙加泰罗尼亚和英国伦敦等地发生的事态以及西方对此的态度，相关报道和评论是这几天中国民众非常关注的一个话题。我们认为，在西班牙加泰罗尼亚和英国伦敦发生的事情都是有关国家的内部事务，希望在有关国家法律框架下得到妥善处理。

但是，正如你刚才讲的，以及中国民众这些日子非常关注的那样，对于发生在不同国家、不同地方的违法暴力活动，哪怕表现形式一模一样，一些西方政治人物和媒体显然采取了截然不同的态度和处理方法。这只能再次说明至少两个问题：

一、所谓民主、人权只不过是西方干涉香港事务的一个道貌岸然的借口。

二、对待暴力违法活动，只能是一个标准、一种态度。双重标准、姑息纵容，到头来只会害人害己。

我想，这几天有关事态的发展演变以及一些西方政客的表演正在让越来越多的人清醒地认识到，某些西方政客嘴里说的人权也好、民主也好，或者“美丽风景线”也好，都好比沙漠中的海市蜃楼，或者大海里塞壬的歌声，如不能明辨是非，保持定力，最终恐怕只会迷失自我，付出沉重代价。

问：10月17日，美国国务院助卿史达伟在威尔逊中心就美国对华政策发表演讲时表示，中美关系处于战略竞争阶段，美须改变同中国打交道方式，审视意识形态日益淡化等因素。史并对中国社会制度进行无端指责。你对此有何评论？

答：我注意到有关报道。史达伟的演讲充分暴露了美方一些人严重的对华意识形态偏见和根深蒂固的霸权思维和双重标准。

他在演讲中无端指责中国的社会制度，对中国谋求民族复兴耿耿于怀。中国的制度好不好，中国人民最清楚，实践也已经作出了回答。我们刚刚隆重庆祝新中国成立70周年，国际社会普遍高度肯定中国70年来取得的伟大成就以及为世界和平与发展作出的重要贡献，178个国家的领导人和36个国际和地区组织的负责人通过各种方式向中国表达热烈祝贺。历史和实践证明，中国特色社会主义道路完全是正确的，完全符合中国的国情和中国人民的需要，也因此得到了中国人民的拥护和支持。多个外国机构民调都显示，中国民众对本国社会制度和发展道路的支持度在所有受访国当中始终排名第一。既然是成功和正确的道路，为什么要改变？既然人民群众支持，为什么要放弃？

中美两国历史文化、社会制度、发展道路、现实国情不同，双方谁也改变不了谁。美方试图按照自己的意愿改造别人的想法从一开始就是错误的，更是不可能实现的。中国不会受别人摆布，我们将沿着自己选择的道路和确定的方向坚定不移走下去。中方从来无意改变美国，美方也不应总是谋求改变中国，而是应该学会以包容、平等的心态尊重包括中国在内的其他国家的正当发展权利。如果总是幻想改变甚至改造别国，肯定只会落得满地玻璃心。只有学会懂得和平共处、合作共赢，才有可能共享满天璀璨星。

我还想再次强调，中美之间的竞争和分歧从来都是存在的，重要的是不让偏见和戒惧控制思维，更不能让冲突和对抗主导关系，而应坚持求同存异，平等协商，管控分歧。希望美方能够摒弃陈旧过时的冷战思维，回归理性，正确看待和处理中美关系，多做有利于中美互信合作的事，而不是相反。

问：明天日本将举行新天皇即位庆典，王岐山副主席将出席。中方对此访有何期待？

答：王岐山副主席作为习近平主席特使，已启程赴日出席德仁天皇即位庆典。

中日互为一衣带水的重要近邻。今年6月习近平主席赴日本出席二十国集团领导人大阪峰会，期间同安倍首相举行会晤，就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识。中方愿与日方共同努力，通过王岐山副主席此访继续保持两国高层交往势头，推进中日两国各领域务实交流合作，推动中日关系沿着正确轨道持续向前发展。

问：第一，伊朗表示中国特使明天将赴德黑兰访问，你可否透露相关情况？第二，习近平主席是否已确定将出席在智利举行的亚太经合组织领导人非正式会晤？

答：关于第一个问题，目前我没有可以向你提供的具体信息，我可以告诉你的是，中方与中东海湾地区各国都保持着友好密切交往。

关于第二个问题，中方重视将在智利举行的亚太经合组织第二十七次领导人非正式会晤。APEC是亚太地区重要的经济合作机制。中方愿同各方携手努力，推动峰会取得丰硕成果，推动亚太合作不断走深走实。中方支持智利成功举办今年亚太经合组织领导人非正式会晤。关于中方出席具体情况，将适时正式发布消息。

问：关于日本人在中国被拘留，中方是否已就拘押的理由向日方作出澄清？日本有人称这件事会给日中关系改善势头泼冷水，中方对此有何评论？

答：我刚才已经说了，案件具体情况要向主管部门了解。但是请你相信，中国是法治国家，有关部门绝对不会无缘无故地扣押外国公民。我刚才也讲了，中方是依法对涉嫌违反中国法律的外国公民进行处置。涉及这个案子，我们会根据《中日领事协定》相关规定，为日方履行领事职务提供必要协助。希望日方能够提醒本国公民，要尊重中国的法律法规，不要在中国从事违法犯罪活动。

至于有人称这个案子会不会对中日关系改善势头造成影响，我想这样的解读或者猜测肯定是有点太夸张，没有必要做这样的联想，这个案子只是一个个案，与双边关系完全是两码事。我刚才讲了，王岐山副主席明天将出席德仁天皇即位庆典，我们愿与日方一道，共同努力推动中日关系沿着正确的轨道持续向前发展。

问：据报道，20日，印尼当选总统佐科正式宣誓就职。习近平主席特使、中国国家副主席王岐山出席就职典礼。你能否介绍相关情况？中方对与印尼新政府合作有何期待？

答：应印度尼西亚政府邀请，国家主席习近平特使、国家副主席王岐山10月18日至21日赴雅加达出席佐科总统连任就职仪式并对印尼进行友好访问。访问期间，王岐山副主席分别会见佐科总统和马鲁夫副总统。

王岐山副主席向佐科总统转达了习近平主席对其连任的热烈祝贺、亲切问候和良好祝愿，表示中国和印尼是好邻居、好朋友、好伙伴。两国都是亚洲乃至世界发展中大国，两国关系的重要性超越双边范畴。中方赞赏佐科总统致力于推动中印尼全面战略伙伴关系，积极支持和参与“一带一路”倡议与印尼发展战略对接。在两国元首关心和支持下，雅万高铁项目进展顺利，成为双方基础设施建设合作的典范。

中国和印尼都是东方文明的代表，都有极具特色的历史文化传统，又都是新兴经济体和20国集团的重要成员。双方发展关系和开展合作具有地理、历史和文化的优势，也有互学互鉴、互利共赢的现实需要。我们相信未来五年佐科总统将继续带领印尼取得更大发展成就。我们愿意与印尼方面共同努力，推动中印尼关系发展和各领域务实合作更上一层楼。

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