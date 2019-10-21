新华社东京10月21日电 通讯：日本兴起中文热 中日交流之桥越发坚实

新华社记者郭丹

“如今，中文不再仅仅是日本朋友个人的兴趣爱好，而是关系到个人前途的重要本领。越来越多的日本大学开设了中文课程，民间中文教学也越来越活跃。特别是在日孔子学院，为推动日本中文教学工作发挥了很大作用。”中国驻日本大使馆教育处公使衔参赞胡志平日前在日本第四届汉语水平考试（HSK）中国留学 求职会上对记者表示。

由孔子学院总部汉考国际和日本青少年育成协会主办的第四届HSK中国留学 求职会19日在东京举行，共有约1500名考生参加了考试，还有数百名学生参加了留学说明会和招聘会。日本青少年育成协会会长增泽空说：“去年日本参加HSK的考生有34018人，按照今年的报名势头，全年考生可能超过4万人。”

从2010年只有200余人参加汉语水平考试，到现在的约4万名考生，近10年来日本全国参加HSK的考生逐年增加，一场实实在在的中文热正在日本全国兴起。

大学生积极学中文 寻求广阔就业舞台

在求职活动现场，中国顺丰日本分公司的展台前坐满了日本学生。来自日本帝京大学三年级的前川雄大对记者说：“我从大一开始学习中文，大二有机会又去北京交换留学，认识了很多中国朋友。中国经济发展很快，未来日本和中国之间的就业机会会更多。希望能从事和中文、和中国相关的工作。”

武藏野大学孔子学院中方院长刘勇说，目前该校有数百名学生选择中文为必修课。许多学生最初学中文仅仅是为了谋求更广阔的就业舞台，但通过学习，学生们不仅学会了中文，还通过太极拳、书法了解了中国文化。特别是通过参加去中国的旅游、游学项目，学生们越来越喜欢中国，学习中文的积极性也越来越高。

据胡志平介绍，目前，日本约有400所大学开设了中文课程。一些高校还设立了孔子学院，不仅为日本人学习中文提供了更丰富的平台，对培养日籍中文教师、研发中文教材、促进中日文化交流等方面也都作出了很大贡献。

社会人士坚持学中文 了解鲜活中国

从2007年8月5日至今，12年间的每周日下午，东京都西池袋公园内，都会有数十到上百人不等的日本人和中国人聚集在这里，用中文和日文相互交流。

“我很喜欢这个汉语角。只要有时间，我就会来和大家交流。相比语言，收获更多的是最新的中国信息、文化，还有真诚的中国朋友。”67岁的根津美树对记者说。

东京汉语角的创办者、日本侨报出版社社长段耀中说：“免费、没有门槛、来去自由是许多已经参加工作的日本社会人士常年坚持来汉语角的原因。这里成了日本朋友与中国朋友真诚交流的平台。”

今年7月14日，东京汉语角举办了创立12年来的第600次活动，日本共同社、《每日新闻》、日本广播协会等多家主流媒体进行了报道，两国民众这种风雨无阻的聚会，得到了日本社会的认可，也让日本民众为之感动。

“大语文”在日本推广 让华人二代爱上中文

与此同时，越来越多的在日华侨华人也比以往更重视子女的中文教育。

在“丢手绢”“捉小鸡”的游戏中学中文，在水墨画课程《小蝌蚪找妈妈》中学中文……越来越多的在日华侨华人把孩子送到华文书院学习。可越女士在日本生活工作了20余年，为了让越来越多从小生活在日本的华人二代小朋友爱上中文，她和朋友们一起创办了华文书院，并编撰了针对华人二代的本土化中文绘本教材《大语文》。

可越说：“《大语文》结合在日华人二代日语学习环境的特点，用华人二代熟悉的表达方式来教授中文。希望能为海外华人的中文教学提供一个新思路。”

“国之交在于民相亲”。语言作为两国民众交流的载体，是“民相亲”的表现，也是“国之交”的桥梁。期待越来越多的日本年轻人通过中文学习与中国结下真挚的友谊，也期待中日交流的桥梁越来越坚实。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)