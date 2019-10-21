新华社华盛顿10月20日电 财经观察：全球经济经历“秋寒” 多边合作更显可贵

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

10月中下旬的华盛顿，秋意正浓。前来参加国际货币基金组织（IMF）与世界银行秋季年会的各国财经官员们也感受到了全球经济的“秋寒”。他们呼吁各方解决贸易争端，加强多边经济合作，提振全球经济增长，并继续推动国际机构治理改革。

全球经济“入秋” 风险信号上升

“秋寒吹拂，道路开始封冻。”17日在秋季年会的开幕新闻发布会上，IMF总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃援引俄罗斯诗人普希金的诗句形容全球经济前景，正好契合华盛顿当下陡然转凉的天气。

几天前，在最新一期《世界经济展望报告》中，IMF将今明两年世界经济增速分别下调至3%和3.4%，并警告世界经济正同步放缓。今年全球经济增速将创2008年国际金融危机以来最低水平。

参加秋季年会的各国财经官员普遍认为，贸易和地缘政治紧张局势升级是全球经济面临的最大下行风险。IMF决策机构国际货币与金融委员会19日发布会议公报说，鉴于贸易紧张局势、政策不确定性、地缘政治风险等因素，全球经济前景高度不确定、下行风险加大，同时还面临政策空间有限、债务水平上升、金融脆弱性加剧等问题。公报敦促各方解决贸易紧张局势，支持世界贸易组织必要改革，以促进全球经济增长。

格奥尔基耶娃在国际货币与金融委员会会议后告诉记者，贸易紧张局势会带来不确定性，造成投资放缓，进而导致经济增长减速，并可能造成就业损失，侵蚀消费者信心。

国际货币与金融委员会主席、南非央行行长莱塞特亚·卡尼亚戈强调，国际贸易是全球经济的命脉，贸易战没有赢家。

世贸组织总干事阿泽维多在提交给国际货币与金融委员会的声明中指出，贸易紧张局势和主要经济体需求放缓已导致全球贸易增长大幅减速，缓和贸易紧张局势成为当务之急，而世贸组织为解决这些贸易争端提供了渠道。

与会官员认为，积极解决贸易争端有助于恢复投资者信心，增加企业投资和提振经济增长，但明年全球经济会否反弹仍面临重大不确定性。一些承压经济体可能不会像IMF设想的那样复苏，情况甚至可能恶化，全球服务业和消费增长迄今表现出来的韧性可能会消退。

不过，多数与会官员和市场人士预计短期内全球经济尚不会陷入衰退的“寒冬”。

标普亚太主权信用评级高级主管陈锦荣告诉新华社记者，他参加年会的感受是市场人士对全球经济前景略感悲观但并未焦虑，多数市场人士认为短期内全球经济不会陷入衰退或爆发大的危机。

合作更显重要 改革不应止步

虽然许多财经官员并不认为全球经济衰退迫在眉睫，但他们呼吁主要经济体未雨绸缪，并加强多边合作。

IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕尔表示，不少发达经济体利率水平已降至零或负值，利率下调空间有限，在此背景下财政政策应发挥更大作用。他呼吁各主要经济体做好准备，在经济下滑时采取协调行动。

德国财长奥拉夫·肖尔茨指出，当今许多紧迫问题不可能在一国范围内得到成功解决，应对全球挑战需要各方密切合作。

加拿大财长比尔·莫诺表示，贸易紧张局势、地缘政治不确定性和技术变革、气候变化等长期挑战强化了多边合作的必要性，国际社会应共同努力消除贸易紧张局势，推动以规则为基础的多边贸易体系的现代化，并通过国内和全球层面的改革增强抗风险能力。

IMF第一副总裁戴维·利普顿告诉新华社记者，回顾世界历史，不通过多边合作共同解决贸易等问题的结果都是贸易增长匮乏、全球经济陷入困境。各国应秉持多边合作精神继续推动全球经济一体化，帮助贫穷落后国家实现经济增长和生活水平提升。

与此同时，不少财经官员呼吁IMF等国际机构继续推动份额和治理改革，增强新兴市场经济体和发展中国家的发言权和代表性，并确保IMF拥有充足资源更好应对未来潜在危机。

中国、巴西、印度等国财经官员均在年会期间发表声明，对IMF第15次份额总检查未能就增加份额和调整份额比重达成一致表示失望。

他们指出，份额是IMF的主要资金来源，未能调整份额比重削弱了IMF的代表性、治理能力与合法性。他们希望IMF作出具有清晰时间表和路线图的可信承诺，使具有活力的经济体的份额比重提高到与其在世界经济中地位相对一致的水平。（参与记者：杨承霖、邓仙来）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)