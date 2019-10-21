新华社伦敦10月21日电 财经观察：“脱欧”悬而未决拖累英国经济

新华社记者王慧慧

国际货币基金组织（IMF）日前发布最新一期《世界经济展望报告》，将今年英国经济增长预期从1.3%下调至1.2%，认为“脱欧”不确定性不仅拖累英国经济，也是影响世界经济的主要因素之一。

纵向来看，英国2018年经济增长1.4%，比2017年1.8%的增速有所放缓，为2012年以来增长最慢一年。如果今年英国经济增速符合IMF预期，将为近几年来的新低。

IMF说，对英国经济的预期反映了全球增长疲弱、“脱欧”不确定性等因素综合作用的结果。

对“脱欧”进程来说，最大的不变就是变。17日，英国政府和欧盟通过艰难谈判达成新“脱欧”协议。原本英国议会下院19日对新协议进行表决，但下院当天投票通过一项关键修正案，要求政府先完成对“脱欧”协议中相关内容的立法程序再将协议本身提交议会表决，实质上迫使首相鲍里斯·约翰逊致信欧盟寻求再度推迟“脱欧”。

10月31日“脱欧”大限日益临近，“脱欧”进程将如何结束仍然是悬念。英国董事协会总干事乔纳森·吉尔达特说，商业领袖对于“脱欧”谈判取得突破感到谨慎乐观。英国工业联合会则表示，面对全球经济放缓，有协议“脱欧”才能让企业和政府重新将精力放到国内事务上，加强在研发、基础设施等方面的投资提高生产率。

英国机械制造业雇主联合会表示，在10月31日前排除“无协议脱欧”的可能性对制造商是有利的，反复短暂延期将严重损害英国制造业的盈利能力。

数据显示，在“无协议脱欧”情况下，供应链中断可能会使英国五大制造业净利润减少30%，而近一半企业已经感受到欧洲客户或供应商与其开展业务的热情下降。受打击最大的汽车行业，三分之一企业在裁员，约80%的汽车制造商对未来业务前景感到担忧。

英国政府去年发布的报告认为，与留在欧盟相比，英国不管以何种方式“脱欧”，其经济都将受到负面影响。

今年以来，英国经济受“脱欧”进展影响尤为明显。由于制造业企业在原定的3月“脱欧”期限前大量“囤货”，一季度英国经济实现超预期的0.5%增长。

为避免3月底可能发生“无协议脱欧”对行业造成冲击，多家车企把停产维护时间提前到4月份，因此二季度英国汽车产出减半，英国经济环比萎缩0.2%。三季度临近“脱欧”期限，就业数据出现下滑迹象，占经济比重约四分之三的服务业9月份萎缩，经济增长呈现疲弱态势。

约翰逊就职后誓言带领英国如期“脱欧”，英国政府因此加快应对“脱欧”的准备工作，不仅发起大规模的“脱欧”公共宣介，还在两个月内追加41亿英镑支持“脱欧”。

英国还通过商签贸易连续性协议，确保出现“无协议脱欧”时，将与智利、以色列、瑞士、韩国等40多个国家继续维持现有的贸易优惠条件。但问题在于，英国与最大贸易伙伴欧盟在“脱欧”后的贸易将如何进行仍没有答案。

面对经济下行压力，降息成为多国政策选项，但“脱欧”前景的不确定性加大了英国央行的决策难度。一旦出现“无协议脱欧”，英国的货币政策需要平衡抑制通胀和促进经济增长之间的关系。如果平稳“脱欧”，并且全球经济增长有所恢复，英国或将逐步有限地提高利率水平。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)