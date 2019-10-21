新华国际时评：让中太合作的前景更广阔

新华社阿皮亚10月21日电 题：让中太合作的前景更广阔

新华社记者郑昕 张永兴

第三届中国-太平洋岛国经济发展合作论坛（以下简称“中太论坛”）21日在萨摩亚首都阿皮亚开幕。论坛期间，中国与参会的太平洋岛国共同签署了《中国-太平洋岛国经济发展合作行动纲领》，并将举办专题分论坛和企业项目对接会等系列活动。

虽远隔万里，中国与太平洋岛国人民的命运却从未像今天这样紧密相连。自2018年11月，中国与太平洋岛国领导人在巴布亚新几内亚决定将双方关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系以来，双方关系快速发展。本届中太论坛正是双方关系在历史最好时期共同举办的首场涉及基建、经贸、环保、农业、旅游等诸多领域的综合论坛。

从2006年斐济楠迪的椰影摇曳，到2013年中国广州的木棉飘香，中太论坛见证了双方合作交往一步一个台阶的跨越。中国与太平洋岛国的关系正处于历史最好时期，双方经贸合作规模持续扩大、领域不断拓展、方式日益多样，利益融合不断加深。根据中方统计，2018年，中国对太平洋岛国直接投资已从2013年底的9亿美元大幅增至45.3亿美元，中国与岛国签订的工程承包合同额达150.1亿美元，累计为当地创造约1.5万个就业岗位。

令人欣喜的合作成果背后，彰显出中国开放包容的胸怀。近年来，中国主动向岛国开放市场、扩大投资，欢迎其搭乘中国发展快车，并帮助面临气候变化威胁的岛国人民营建民生及避灾设施，用绿色发展理念推动落实联合国2030年可持续发展议程与《巴黎协定》，与岛国人民一同维护蔚蓝色的太平洋。基于这些切实行动，当中太论坛来到风光旖旎的海滨城市阿皮亚时，人们有充分的理由和足够的信心对双方广阔的合作前景充满期待。

中太关系发展的基础是坚持义利相兼、互利共赢。双方经贸互补性强、合作潜力大。如今，越来越多太平洋岛国加入到共建“一带一路”行列中，越来越多中国企业也走进太平洋岛国，为这片充满希望的热土注入活力。

中国对太平洋岛国的支持方式为授人以渔、急人所需。中国愿意帮助各岛国提高自主“造血”能力，以实现当地经济社会的良性发展。中国专家在巴布亚新几内亚推广的菌草与旱稻技术、在萨摩亚推广“种、养、沼”一体化体系以及热带大棚蔬菜种植等技术，守护了当地的“米袋子”“菜篮子”，还培养出大批农业人才，帮助民众持续增收。中国还在力所能及的范围内向岛国提供无私帮助，为岛国建设了公路、桥梁、港口、体育设施等大量急需项目。

赠人玫瑰，手有余香。中国给予太平洋岛国的真诚援助，惠及双方人民。中太同处亚太地区、同为发展中国家，中太关系的发展始终讲求以诚相知、以礼相待、以心相交，用真心巩固友谊，靠实干推进合作。如今，站在新的历史起点，中太合作展现出太平洋般浩瀚深邃的广阔前景，相信将在人类交流史上绘制出兼容并蓄、和谐共生的壮美蓝图。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)