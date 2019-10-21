第八届中拉学术高层论坛暨中国拉美学会学术大会聚焦“地区与全球大变局下的中拉关系”

人民网讯 10月19日，第八届中拉学术高层论坛暨中国拉美学会学术会议——地区与全球大变局下的中拉关系展望”学术研讨会在福州召开。来自中国、巴西、智利和阿根廷等国约140名学者、政府官员及外交官参加会。

开幕式现场

中国拉美学会会长、福建师范大学王晓德教授在致辞中表示，中拉学术高层论坛在促进中国与拉美国家学术交往上起着越来越重要的桥梁作用，同时促进了中国与拉美国家之间文化上的相互理解和认知，但影响中拉关系正常发展的问题也不少，尤其受到瞬息万变的国际局势的影响。因此从重要地区的全球大变革的视角探讨中拉关系，具有深远的学术意义和现实意义。

中共中央对外联络部拉美局局长王玉林在致辞中指出，当前，中拉高层交往频繁，整体合作取得历史性突破，中拉关系进入全方位发展的新时代。一是中拉党际交往面不断扩大；二是中拉党际交往的平台不断拓展；三是中拉党际交往对国家政治关系的引领作用不断突出；四是中拉党际交往的内涵更加丰富。“一带一路”倡议为助力中拉合作优化升级开辟了广阔前景。

外交部拉美司大使赵宏声在会议中表示，中拉同为发展中国家，发展是第一要务，要进一步以“一带一路”倡议和“三共五通”理念引领中拉合作。“大变局”，“新时代”给中拉关系提出了不少新课题，新任务，这就需要更深入细致的拉美和中拉关系研究，需要更多有价值的研究成果转化成促进中拉关系的行动力。

近年来，国际局势风云变幻，给当前国际关系带来了诸多不稳定因素。福建师范大学党委副书记叶燊表示，新形势下，如何深化发展中拉关系，共同应对一系列全球性问题和挑战，是摆在中国和拉美学界面前的重大课题。

对此，中国社科院拉美所副所长王荣军认为，应高度重视在已经变化且在继续发生变化的国际格局下中国与拉美关系发展面临的机遇和挑战。他表示，对理解大变局对中拉关系的影响而言，至少应注意以下三个方面的问题：一是世界主要国家实力对比的变化以及大国竞争的回归。二是科技进步尤其是信息化和数字经济快速深入发展带来的巨大变化和不确定性。三是国际多边体系进入重构过程。

中国社会科学杂志社副总编辑吕薇洲在致辞中表示，中国和拉美相似的发展阶段、相同的发展任务、相近的发展理念使得其关系越来越紧密。政治上深化互信、经贸上扩大合作、人文上互学互鉴、国际事务中密切配合，逐步形成了全方位、宽领域、多层次的合作伙伴关系。中拉高层学术论坛的成功举办为中拉人文社会科学的交流提供了重要的平台，为中拉关系的全面发展发挥了积极作用。

巴西圣保罗州立大学教授马尔克斯·科尔德罗在致辞指出，中国与巴西的关系在近些年得到发展，“一带一路”倡议也增加了两国互信和合作，为中拉经贸、互通协作打开了未来之门。但当今世界存在许多不稳定的因素，如保护主义、单边主义等破坏了多边主义的基础，对两国发展造成了影响。正因为此，中国务实合作的理念对中巴关系、中拉关系，都有着重大意义，也会为两国发展带来新的方向。

中国前驻巴西大使陈笃庆在会议上表示，在大变局的形势下，拉美研究也同样处于一个大变局、大分化、大改写的时代。诸位学者应寻找切合自身研究发展的道路。现在中拉关系面临新机遇，但美国的单边主义在某种意义上对中拉关系的发展带来了新的竞争。中拉双边友好发展的重要性不言而喻，我们的学者也有责任把中拉友好交往情况如实的向国内各界介绍，增强我们对中拉合作的信心。

开幕式结束后，与会的专家学者别从全球化世界中的社会挑战和公共政策、大变局及中拉关系、中巴经贸关系展望、中拉合作的制度性约束及破解、以及中拉人文交流等角度探讨了全球大变局下的中拉合作往来。

本次会议由中国社会科学杂志社、中国拉丁美洲学会、中国社会科学院拉丁美洲美洲研究所、福建师范大学以及巴西、智利、阿根廷等多所拉美高校联合主办。（鲁扬）

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