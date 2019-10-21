《沉睡魔咒2》登顶北美周末电影票房榜

新华社洛杉矶10月20日电（记者高山）迪士尼公司发行的奇幻片《沉睡魔咒2》本周上映后，以3天入账3600万美元登顶北美周末电影票房榜。

约阿希姆·伦宁执导、安吉丽娜·朱莉主演的《沉睡魔咒2》是2014年影片《沉睡魔咒》的续集，魔女玛琳菲森和爱洛公主将在错综复杂的局势中面对新的黑暗力量。该片成本据报道高达1.85亿美元，但是首周末北美票房大大低于前作的6940万美元，这也是今年迪士尼旗下公司影片开画后最低的首周末票房成绩之一。该片虽然在影评网站“烂番茄”的新鲜度并不高，只有41%，但是北美影院观众评分仍达到A级，56%的观众为女性。

海外市场将对该片票房能否成功至关重要，《沉睡魔咒2》本周在北美以外的电影市场入账1.17亿美元。

华纳兄弟公司发行的惊悚片《小丑》本周滑落至北美周末票房榜第二位，周末3天入账2920万美元。托德·菲利普斯执导的这部影片讲述了一位在社会底层挣扎的喜剧演员逐渐扭曲变态成为疯狂凶残“小丑”的过程。该片上映后在美国引起诸多争议，但全球票房总收入已破7.37亿美元。

索尼公司发行的限制级喜剧片《僵尸之地2》本周上映后3天入账2672万美元，排名第三。该片是2009年上映的《僵尸之地》的续集。

联美影片发行公司发行的动画片《亚当斯一家》以3天入账1605万美元排名第四，该片改编自美国漫画家查尔斯·亚当斯的同名漫画。

李安执导的动作片《双子杀手》以周末3天入账850万美元排名第五。该片由美国天空之舞制片公司出品，派拉蒙影业负责北美地区发行，中国复星影业和阿里巴巴影业集团参与该片投资。

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