非媒：发展经济，津巴布韦应借鉴“中国处方”

津巴布韦《星期天新闻报》10月20日文章，原题：社会经济增长“锚定”在文化基础之上——来自中国的经验

像中国这样的全球经济强国的崛起向世人表明，即使不走大多数西方发达国家所走的通过政治征服和剥削实现繁荣的道路，实现经济繁荣也是可能的。

中国已经在很大程度上证明，文化在社会从过去发展到现在的过程中发挥着极其重要的作用，中国的模式可以被大多数第三世界国家所借鉴，这些国家仍然在努力摆脱帝国主义制度的束缚和确立自己的身份。中国已经成功地通过培养和弘扬具有中国特色的社会主义核心价值观这一共识界定了自己，并使自己与他人区别开来。中国已经成功地通过独具魅力的中国文化把“中国梦”打造成了中国人民所珍视和渴求的一个共同梦想。

中国和非洲的大多数发展中国家的显著区别在于，大多数非洲国家是西方帝国主义的产物，比如津巴布韦。他们的文化遭受前殖民者的强烈渗透和掺杂。东亚的很多国家，尤其是中国一直抵制西方文化入侵。正是利用亚洲价值观和制度才促进了中国经济进步。津巴布韦在大多数方面都呈现出多样性：种族、语言、文化、历史和经济福利。尽管存在多样性，但是共同的原因导致缺乏经济发展：对国家问题是什么、国家梦想的构成是什么没有恰当的定义。

非洲哲学家和学者乔尔·穆库沙说，大多数非洲国家承载着受压迫的历史，在如何界定他们的身份、发展目标、价值观等方面需要中国经验，而不是前殖民者给他们开处方。他说：“中国已经成功地界定自己，没有使用外来思想开出的处方。孕育出了人民认同的本土解决方案，普及共产主义、社会主义和马克思主义，定义和重新激活中国梦，爱国主义得到了滋养，继承的文化传统与创新和谐相处创造出一个现代中国，而没有与将整个社会连接在一起的文化信仰割裂。”(作者文森特·戈诺，陈一译)

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)