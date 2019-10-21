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第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班开班

2019年10月21日13:13  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京10月21日电 （曾书柔、杨倩）第二期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班10月21日在北京开班。访学班由国务院新闻办公室主办、“一带一路”新闻合作联盟秘书处（人民日报社对外交流合作部）和中国传媒大学共同承办，来自阿拉伯语国家和俄语国家共20个国家41家媒体的43位资深编辑记者代表参加开班仪式。人民日报社副总编辑方江山出席并向访学班代表颁授了“一带一路”新闻合作联盟短期访学项目旗帜。人民日报社对外交流合作部副主任李志强、中国传媒大学党委副书记姜绪范在开班仪式上致辞。

访学班学员代表吉尔吉斯斯坦《比什凯克晚报》第一副总编辑尼娜·尼齐博洛娃、阿曼报业集团副总编辑哈穆德·阿勒马赫里兹在开班仪式上发言。

据了解， 第一期“一带一路”新闻合作联盟短期访学班已于9月16日—29日成功举办，来自拉美和非洲等地区的50名编辑记者开展培训交流、实地采访调研，认识了一个立体多彩、热情友好、开放自信的中国，创作出许多优秀的作品成果，为中外媒体交流合作打开了新视野、拓宽了新渠道。

本期访学班将延续第一期的成功做法，以“新时代、新理念、新媒体、新技术”为主题，10月21日开班、11月3日结业。在北京期间将组织讲座、参访媒体、交流互动，随后全体学员还将分赴甘肃、四川、山东、江苏等地采访调研，深入全面了解“一带一路”的时代内涵、现实意义，亲身体验中国在各个领域取得的发展成就，共同深刻探讨媒体融合的路径举措。

(责编：杨牧、贾文婷)
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