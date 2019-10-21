美国缘何急于促成土耳其在叙停火？

10月17日，美国副总统彭斯访问土耳其，同土总统埃尔多安达成有条件在叙利亚停火5天协议，其中规定，库尔德武装从土叙边境32公里区域内撤出，美国有条件停止对土经济制裁。这是美土在牺牲库武装利益的基础上做成的一笔停火交易。明眼人一看便知美国人又一次抛弃了其库尔德盟友。

当日，美国总统特朗普称赞停火“对土耳其和库尔德人来说是伟大的一天。”他还盛赞埃尔多安是“一位了不起的领导人。”库武装指挥官马兹卢姆·杰费里表示，军队“准备遵守停火协议”。自10月18日起，停火协议已开始执行。

美国急于促成土耳其停火有些戏剧性的变化，但特朗普绝不是热血来潮，一时冲动。究其因，主要有三：

其一，基于国内因素。日前特朗普下令匆匆从叙“撤军弃友”引起了美国内朝野的强烈反响，遭到共和、民主两党和精英们的一致反对。美国众议院通过议案予以谴责。同时美国内反战情绪高涨，对特朗普的压力大增，故而10月9日，特朗普投书埃尔多安发出警告：“别充硬汉，别犯傻！”，要他立即停火，以缓解美上层和民众的不满和愤慨。

其二，体现美国的主导能力。面对盟友争端，美使出“胡萝卜加大棒”，软硬兼施，又拉又打，摆平双方，既要土耳其“有利可图”，又压库武装做出让步，但可保存实力，以彰显美国具有“无可替代的霸主”地位和作用。

其三，着眼于地缘政治，排斥俄罗斯插手。日前俄已促成库尔德武装同叙利亚政府合作共同御敌。对此，美大为不悦。故而离间库武装与叙政府关系，重新将库武装拉到自己一边。

土耳其同意有条件停火，关键在于土已有所得。按协议规定，土耳其基本上达到了预期目标。10月18日，埃尔多安又放狠话说，如停火协议“不能得到充分落实，土耳其将以更快速度向叙东北部发动攻势”。其次国际舆论，特别是美欧压力太大，美国予以制裁；欧盟发表声明，谴责土军事行动违反国际法并已停止对土军售，从而使土面临着深度制裁和空前孤立。埃尔多安不得不认真对待，慎重考虑，妥善应对。另外已出现人道主义危机。自土耳其发动军事攻势以来，叙利亚境内已有数十万平民流离失所。长此以往，叙将形成更大的难民潮。届时局势可能失控，对土十分不利。故而，埃尔多安欲见好就收，既“大秀肌肉”，又大获“全胜”，名正言顺地鸣锣收兵。

此次特朗普“紧抓商机”抢先一步，动动嘴，跑跑腿，付出少，收效大，又将埃尔多安拉了回来。目前停火协议仍在路上。为了保存实力，库尔德武装预计将会执行协议，撤出边境控制区。土耳其军队若继续滞留，恐将得不偿失。（作者系中国人民外交学会前副会长、前驻中东国家大使）

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