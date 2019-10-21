人民网>>国际

美国缘何急于促成土耳其在叙停火？

刘宝莱

2019年10月21日10:52  来源：人民网-国际频道
 

10月17日，美国副总统彭斯访问土耳其，同土总统埃尔多安达成有条件在叙利亚停火5天协议，其中规定，库尔德武装从土叙边境32公里区域内撤出，美国有条件停止对土经济制裁。这是美土在牺牲库武装利益的基础上做成的一笔停火交易。明眼人一看便知美国人又一次抛弃了其库尔德盟友。

当日，美国总统特朗普称赞停火“对土耳其和库尔德人来说是伟大的一天。”他还盛赞埃尔多安是“一位了不起的领导人。”库武装指挥官马兹卢姆·杰费里表示，军队“准备遵守停火协议”。自10月18日起，停火协议已开始执行。

美国急于促成土耳其停火有些戏剧性的变化，但特朗普绝不是热血来潮，一时冲动。究其因，主要有三：

其一，基于国内因素。日前特朗普下令匆匆从叙“撤军弃友”引起了美国内朝野的强烈反响，遭到共和、民主两党和精英们的一致反对。美国众议院通过议案予以谴责。同时美国内反战情绪高涨，对特朗普的压力大增，故而10月9日，特朗普投书埃尔多安发出警告：“别充硬汉，别犯傻！”，要他立即停火，以缓解美上层和民众的不满和愤慨。

其二，体现美国的主导能力。面对盟友争端，美使出“胡萝卜加大棒”，软硬兼施，又拉又打，摆平双方，既要土耳其“有利可图”，又压库武装做出让步，但可保存实力，以彰显美国具有“无可替代的霸主”地位和作用。

其三，着眼于地缘政治，排斥俄罗斯插手。日前俄已促成库尔德武装同叙利亚政府合作共同御敌。对此，美大为不悦。故而离间库武装与叙政府关系，重新将库武装拉到自己一边。

土耳其同意有条件停火，关键在于土已有所得。按协议规定，土耳其基本上达到了预期目标。10月18日，埃尔多安又放狠话说，如停火协议“不能得到充分落实，土耳其将以更快速度向叙东北部发动攻势”。其次国际舆论，特别是美欧压力太大，美国予以制裁；欧盟发表声明，谴责土军事行动违反国际法并已停止对土军售，从而使土面临着深度制裁和空前孤立。埃尔多安不得不认真对待，慎重考虑，妥善应对。另外已出现人道主义危机。自土耳其发动军事攻势以来，叙利亚境内已有数十万平民流离失所。长此以往，叙将形成更大的难民潮。届时局势可能失控，对土十分不利。故而，埃尔多安欲见好就收，既“大秀肌肉”，又大获“全胜”，名正言顺地鸣锣收兵。

此次特朗普“紧抓商机”抢先一步，动动嘴，跑跑腿，付出少，收效大，又将埃尔多安拉了回来。目前停火协议仍在路上。为了保存实力，库尔德武装预计将会执行协议，撤出边境控制区。土耳其军队若继续滞留，恐将得不偿失。（作者系中国人民外交学会前副会长、前驻中东国家大使）   

(责编：杨牧、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved