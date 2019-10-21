新华社东京10月21日电 专访：日本经济进入平台期——访瑞穗综合研究所经济学家长谷川克之

新华社记者钱铮 刘春燕

国际货币基金组织（IMF）近日发布最新一期《世界经济展望报告》，将今年日本经济增长预期维持在0.9%不变，同时预测明年日本经济增速将放缓至0.5%。日本瑞穗综合研究所调查总部首席经济学家长谷川克之日前接受新华社记者专访时说，日本经济目前正步入平台期，未来上行动力和下行压力并存。

长谷川克之说，2019年年初以来，日本经济总体而言持续缓慢复苏。不过，受全球经济增速放缓影响，日本出口逐渐丧失活力，国内生产和投资陷入停滞。

截至2019年第二季度，日本实际国内生产总值已连续3个季度实现增长。但日本内阁府本月初发布的数据显示，受海外经济放缓影响，日本出口和生产双双不振，反映经济景气现状的一致指数8月环比下降0.4点至99.3，内阁府据此将其对日本经济基本情况的判断下调至“正在恶化”。

长谷川克之表示，从近期景气动向指数走势可以判断出目前日本经济正步入平台期，且这一平台期将持续一段时间。他预计，今年第四季度日本经济或将出现负增长。

长谷川克之指出，目前海外因素对日本经济的影响要大于国内因素，国际贸易紧张局势、英国“脱欧”等是影响日本经济的主要不确定因素。

对于日本经济来说，2020年东京奥运会也是一个重要影响因素。从2013年东京获得奥运主办权到2020年，东京奥运会预计将累计为日本带来近30万亿日元（1美元约合108日元）的经济效益，助推日本经济发展。长谷川克之表示，奥运会一旦结束，奥运特需消失，或多或少会对经济产生下行压力。

长谷川克之指出，眼下日本经济本身仍有不少难题亟待破解，比如需要应对人口减少和超老龄化社会、恢复地方活力、推进社会保障改革以及改善财政状况等。

对于日本政府的应对政策措施，长谷川克之认为，日本已经进入负利率时代，货币政策空间非常有限；财政政策方面，考虑到日本财政的严峻现状，财政政策能达到的效果也很有限。

他表示，在此背景下，日本最重要的是继续放松限制，切实推进经济增长战略和结构改革。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)