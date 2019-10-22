中国电商扶贫联盟为乡村振兴注入新动能

横亘关中的八百里秦川、山青水丽的秦巴山地上，富平柿饼、洛川苹果、周至猕猴桃、大荔冬枣、略阳乌鸡、陕南茶业、陕北杂粮等享誉全国的农产品，已经成为当地贫困农村群众脱贫致富的重要法宝。

10月20日-22日，由商务部电子商务和信息化司指导，中国电商扶贫联盟、陕西省商务厅、杨凌示范区管委会主办的中国（陕西）贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会暨陕西省第六届农村电子商务大会在杨凌示范区举办，中国电商扶贫联盟成员单位与陕西省农特产品企业共达成19项购销协议、签约7.52亿元，帮助三秦大地优质农特产品走向全国，为脱贫攻坚和乡村振兴注入新动能。

据了解，本次推介洽谈会作为第26届杨凌农高会一项重要活动，以“农产品产销对接与电商扶贫”为主题，通过加大电商市场的开发和培育力度，进一步完善农村电商的基础设施，促进农村电商行业快速发展，推动更多贫困地区的特色农产品走出县域、省域，甚至走出国门，助力全国深度贫困地区和贫困群众增收致富，加快步入全面小康社会。

电子商务作为新经济的代表，在脱贫攻坚中发挥着重要作用，为农民脱贫增收做出实实在在的贡献，也为满足人民日益增长的美好生活需要提供更加丰富、优质的产品。

李晓林秘书长表示，电商扶贫是个系统工程，涉及到生产、流通、消费全产业链，必须紧密协作、形成合力。电商扶贫联盟把产业发展、农产品购销与城市消费市场有效对接，促进当地产业发展，实现脱贫和稳定增收，让“电商”成为陕西地区农村产业化的新引擎、农产品流通现代化的新平台和农民增收致富的新动力。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)