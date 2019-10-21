阿利莫夫：智慧社会是对恐怖主义零容忍的社会

编者按：10月20日，由人民日报社主办的第六届世界互联网大会中外部长高峰论坛在浙江乌镇举行。上海合作组织前秘书长阿利莫夫出席论坛，并在“智慧社会：愿景与路径”圆桌环节发表演讲。阿利莫夫认为，对恐怖主义、极端主义、走私毒品武器零容忍应当成为智慧社会的基本准则。以下为发言摘要：

上合组织前秘书长阿利莫夫出席第六届世界互联网大会中外部长高峰论坛 摄影：翁奇羽

世界图景日新月异。过去30年，世界政区图上新增了38个联合国成员国。中国涌现出540座城市，其中人口500万以上的城市15座。

千年之交科技革命汹涌而来。科技实现跨越式突破，互联网走进千家万户，深刻地改变着人和社会。工业4.0时代已经到来。

全球网民人数超40亿，半数地球人在上网。国际电信联盟2017-2018年度报告显示，卡塔尔互联网覆盖率全球第一，达到99.65%；欧洲互联网覆盖率最高的国家是冰岛，普及度99.01%；美洲网民比例最高的国家是加拿大，2017年全国91%居民能够使用互联网；非洲互联网最普及的国家是摩洛哥，网络覆盖率64.8%。

中国拥有世界五分之一网民。中国网民总数8.29亿人，占人口的59.6%，98.6%网民使用移动互联网，公共场所基本实现Wi-Fi 免费覆盖。2017年，美国网民人数2.87亿，俄罗斯1.18亿。但是，并非所有国家的互联网都像上述国家那么普及，互联网普及度最低的厄立特里亚覆盖率只有1.31%，亚洲的阿富汗的互联网普及率为13.5%，美洲的洪都拉斯31.7%，欧洲互联网最不普及的国家是乌克兰，覆盖率58.89%。从大趋势看，地球人皆能上网的日子指日可待。

IT技术深度融入到人类生活的方方面面，渗透到经济、社会的各个领域。应用现代IT技术的智慧住宅成为21世纪的标志。越来越多的城市将IT技术应用于城市管理与安全保障。以先进技术无缝融合为特征的信息社会扑面而来。智能房屋、智慧城市、智慧社会成为日常词汇。

中外部长高峰论坛圆桌发言“智慧社会：愿景与路径”。人民网记者 翁奇羽摄

全球智慧城市层出不穷。伦敦、维也纳、斯德哥尔摩、纽约、莫斯科、北京等国际大都市在道路交通远程管理、空气、水质量监测等方面大力应用智慧城市解决方案。阿姆斯特丹用智慧城市平台实现居民、政府和企业的畅通联络。芝加哥用电子导航系统协助灭鼠。杜尚别大力推进安全城市建设。诸如此类，不胜枚举。中国500多座城市提出了智慧技术应用方案。

亚洲聚集了全球半数人口，智慧技术前景广阔。东盟已启动东盟智慧城市网络项目，首批成员26座城市。全球智慧技术应用最广泛的国家新加坡政府公布了“智慧国家2025”的10年计划。科幻小说和科幻电影中那些最不可思议的场景正在走进我们的生活。

同时，也要重视问题的另外一面。随着智慧城市建设速度的加快，城市问题专家也提出了一些担忧。首先，他们敏锐地指出，智慧技术成本高昂。据ResearchAndMarkets.com预测，2023年中国智慧城市的市场容量将超过599亿美元，比2018年翻一番。只有预算充裕的城市才能推广智慧项目。而且，造价不菲的智慧城市并非都是成功的。韩国仁川的松岛新城是一座斥资350亿美元打造的未来城市，设计者的初衷是用高科技打造最便捷的生活体验。然而，新城居民将其称之为“监狱天堂”，15年过去了，“未来城市”并没有如愿成为“梦想之城”，住宅空置率近半……

智慧社会的各种高科技和智能系统能否提升生活品质，打造舒适、安全的生活环境？答案，某种程度上可以。不过，用信息通讯技术破坏主权国家政治、经济、社会安全的例子也比比皆是。例如，将社交网络当作“颜色革命”的推手。再如，泄露个人信息的情况时有发生，银行系统不时遭到黑客入侵，威胁金融系统稳定性等等。专家还发出警告，制造和传播深度造假视频（Deepfake）及其引发的大规模恶性舆情事件都是不容忽视的威胁。

恐怖主义、分裂主义和极端主义网络传播也是一项严重的威胁。青年尤其容易受到网络恐怖主义的误导。仅在2018年，上合组织地区反恐机构就屏蔽了16.5万个包含恐怖、极端信息的网页。但是，网络反恐威胁并没有下降。相反，据Global Terrorism Index评估，2017年，来自92个国家的18814人在全球恐怖分子手下丧生，人数是2000年（3361）的6倍。高科技手段越来越多地用来实施恐怖袭击，例如，恐怖分子用无人机轰炸了沙特阿拉伯的石油设施。

互联网开启电子商务时代。据联合国贸发组织统计，2017年全球电子商务的交易额增长了13%，达到29万亿美元。全球近四分之一人口使用电商的服务，且这一比例还在快速攀升。2019年10月9日俄罗斯直接投资基金、中国最大电子商务业者阿里巴巴、俄罗斯移动通讯公司Megafon以及网络公司mail.ru宣布共同组建合资公司，旗下包括融日常区域电商平台与跨境电商平台为一体的阿里速卖通（AliExpress Russia），客户群超20亿人的电商平台呼之欲出。但是，据联合国专家评估，每年全球贩毒的灰色收入超过1万亿美元，网络贩毒也包括在内。据悉，网络贩售毒品、麻醉药品和精神药品的交易远远早于其他商品的交易。打击虚拟空间贩毒活动的难度与日俱增。

迫切需要出台全球统一的规定、原则和规范，规范国家行为体在全球信息空间的活动。联合国大会第73次全体会议通过了《防止将信息通信技术用于犯罪目的》的决议。联合国大多数成员国，尤其是上海合作组织国家坚决支持进一步加强在该领域的合作，制定统一的、有法律约束力的规范性文件，打击将信息通讯技术用于犯罪目的的企图。对恐怖主义、极端主义、走私毒品武器零容忍应当成为智慧社会的基本准则。

智慧社会是对腐败零容忍的社会。中国长期以来系统地开展反腐倡廉工作，坚决打击、查处各级公职人员贪污犯罪，成效显著，值得借鉴。中国在“打老虎、打苍蝇”的斗争中广泛使用现代科技，积极听取群众反馈。最新举措包括用人工智能跟踪官员消费记录，分析判断是否有受贿嫌疑。据中共中央纪律检查委员会和中华人民共和国国家监察委员会通报，过去5年中国共查处150万名贪污违纪官员。2019年上半年，因贪污违纪被追究责任的官员有25.4万人，其中高级国家公务员20人。

智慧社会是人与自然和谐统一的社会。保护环境、改善环境是智慧社会的首要任务。必须坚持绿色、可持续、创新型发展，优先推广绿色能源，发展绿色经济，让空气清新、饮用水干净、森林和田野郁郁葱葱。要用实际行动落实2015年197个（193个联合国成员国，巴勒斯坦、纽埃、库克群岛和欧盟）缔约方在《联合国气候变化框架公约》第21次缔约方会议上达成的巴黎协定。目前，已有186个国家表示坚决支持绿色星球项目，批准了这一治理全球气候变暖的重要文件。

美国退出气候变化公约引起国际社会高度关切。美国每年碳酸气体排放量为51.45亿吨，占全球排放总量的15.2%，超过整个欧盟的排放量（42.48亿吨，占全球碳排放总量的12.5%）。任何污染环境的行为都会遭到环境的同等报复。据世界气象组织统计，2015-2019年，气候变化的主要特征和后果日益凸显，海平面升高，冰川融化，极端天气现象频繁，这一切都对地球上的生物产生了显著影响。据国际环保组织评估，最近5年（2014-2018）就有286种动物和42种植物从地球上消失。数十种珍稀动植物濒临灭绝。

全世界日益重视降低温室气体排放的重要性，尤其是能源、工业、交通领域的减排工作。能否有计划地消除气候变化的危害，履行巴黎气候协定，是人类命运攸关的大事。智慧社会应大力丰富生物物种，为子孙后代留下一个绿色的地球。为此，一方面要积极应用数字经济的成果，一方面要打造先进的生态文化，尤其要加强对青年的生态教育。

智慧社会建设就像生活本身一样复杂多元：从公平透明的政府选举制度到推广电子政务，从智能型、科技型经济增长到营造公平公正的社会文化环境，从提高教育质量效益到创造条件充分挖掘青年的创造潜力。最关键的是，智慧社会应当以人为本，以为人类探索新的生活方式为本，而不是为技术而技术。否则就会重蹈韩国松岛新城的覆辙。

(责编：徐祥丽、杨牧)