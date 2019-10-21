中国—比利时乒乓球友谊表演赛在布鲁塞尔举行

人民网布鲁塞尔电（记者 方莹馨）中国—比利时乒乓球友谊表演赛19日在布鲁塞尔举行。专程从国内赶来的邓亚萍、比利时乒坛宿将大、小塞弗兄弟以及来自中比两国的乒乓球爱好者共同为现场各界人士奉献了一场精彩绝伦的表演。

方寸球台间，一边是年仅6岁的比利时小将，一边是中国前乒乓国手邓亚萍。转球、扣杀，小将攻防转换毫不怯场，邓亚萍则为小“对手”作耐心细致的技术指导。在现场法语和中文双语解说的气氛烘托下，在观众席各种语言的“加油”声中，这场跨越年龄和国界的球艺切磋掀起阵阵高潮。

由于是表演赛，球员们各显神通，花样百出，比的不是胜负，而是如何“以球会友”，诠释 “快乐乒乓”的理念。开球赛上，中国驻比利时大使曹忠明联手邓亚萍，与塞弗兄弟展开了一场别开生面的双打表演，高手过招间，现场观众有幸再次重温世界冠军的快速杀球；塞弗兄弟带来了趣味十足的乒乓球即兴花式表演，两兄弟配合默契，将乒乓球打出了比利时式的幽默。球员们打得酣畅淋漓，观众们看得十分尽兴，赛后，比利时观众塞瓦达兴奋地告诉记者：“今天的比赛看得太过瘾了，让我们一睹中国国球的魅力，也享受到体育带来的快乐！”

塞弗兄弟均为比利时乒坛名将，特别是大塞弗曾多次获得欧洲冠军，9次排名世界第一。二人均曾受教于比中体育文化友好交流协会主席王大勇教练。大塞弗告诉本报记者：“乒乓球对我来说是美好的记忆，也是连接我与中国的运动。在王教练的培养下，我们曾与中国国家队有过多次交流，我也曾经去过40多次中国。”如今担任比利时国家奥委会副主席的大塞弗更是不遗余力地推动中比乒乓球交流合作，他介绍，“我们的合作越来越紧密，有不少比利时乒乓球青少年运动员有机会去中国接受长达两年的训练。”

在中比希望之星以及青少年比赛环节，年轻球员们一展球技，显示出乒乓球在比利时深厚的群众基础，展现了中比两国乒乓球事业的光明未来。17岁的比利时青少年乒乓球运动员阿列克西在赛后告诉记者，自己也是王教练的徒弟，对中国乒乓球非常了解和尊重，他最欣赏中国乒乓球运动员许昕的打法，最大的愿望是能尽快去中国接受训练。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞时表示：“小小的乒乓球，魅力无穷。在中国和比利时之间，王大勇教练和塞弗兄弟的传奇故事让人津津乐道。作为中国驻比利时大使，我想在此强调，中方高度重视中比关系，愿与比方继续共同努力，加强包括体育在内的各领域友好交流与合作。”

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