俄学者：中国城市变化及经济发展速度令人惊叹

人民网莫斯科9月22日电（屈海齐李明琪）“中国在生产、服务，尤其是高科技领域取得的进步之大速度之快令人惊讶。我根本无法想象中国会对美国最先进的公司发起挑战。现在中国的华为已经敢于与美国最主要的电信设备生产商竞争，正因如此，美国开始害怕竞争并实施限制措施。”俄罗斯高等经济学院国际经济与政治系东方学教研室主任安德烈·卡尔涅耶夫对记者表示。

中国城市变化之大和经济发展之快令人难以想象

1985年，卡尔涅耶夫以莫斯科大学交流生的身份首次来到中国。“当时中国处在改革开放初期。人们的穿着都很简朴，但已经可以看到人们的生活水平以及人们的心情都有了很大变化”。对于卡尔涅耶夫来说，北京是常去常新的。“一片低矮住房和小胡同现在已经是一片灯火辉煌的高楼大厦。第一次到中国时给我留下深刻印象的一座高层建筑，现在的北京早已遍布摩天大楼，上海同样如此，中国城市的面貌变化以及经济发展之快令人难以想象”。

卡尔涅耶夫表示，中国的高铁、公路以及其它交通设施的建设速度也同样令人惊奇。“有一次到中国参加学术会议需要从北京到上海，我特意选择了乘坐高铁。以前从北京到上海坐火车需要很长时间，现在变得非常舒适便捷”。

上海精神是国际关系中的新元素

以中国现代史为主要研究方向的卡尔涅耶夫表示，新旧世纪相交之际，中国的国际地位经历了重大变化。

“如果说在改革之初中国将精力百分百投入到了经济建设之上，那么在20世纪末、21世纪初中国开始积极参与国际进程。这体现在中国已经开始实施积极的对外经济政策，‘走出去’的口号响亮起来。中国不仅开始积极参与各类国际项目，并开始主动提出中国倡议”。

卡尔涅耶夫认为，上海合作组织的成立是中国外交演变重要的一步。上海精神作为国际关系中的新元素，强调考虑各方意见，尊重各国传统文化，考虑各国发展特点，而不是把一个模式强加给所有国家。“这在国际关系的发展中是全新的元素，从这个意义上来说，上合组织是一个先驱者和首创者”。

“一带一路”助各国建立紧密的文化往来

卡尔涅耶夫表示，“一带一路”倡议帮助从太平洋到大西洋间这一广袤大陆上的国家建立更为紧密的文化往来。

“目前并非所有人都了解这一倡议的规模与前景。当然，‘一带一路’也面临着困难和曲折。”卡尔涅耶夫补充道，随着经验的积累，必然会找到解决问题的有效机制，“一带一路”拥有良好的发展前景。

卡尔涅耶夫强调，习近平主席提出的新时代中国特色社会主义思想具有非常重要的意义。这意味着中国领导人已经认识到自改革开放以来所面临的新的挑战。2012年来，中国采取了一系列重要举措，确定了国家的发展方针。卡尔涅耶夫认同大多专家观点，没有中国的参与，很多国际问题是无法得到解决的。

中俄找到符合时代要求的两国关系最佳模式

卡尔涅耶夫谈到，中苏关系是新中国成立后建立的首个外交关系。1949年10月1日，中华人民共和国成立。第二天，苏联就向新中国发去电报，率先承认了这一新生的国家。从今天来看，中俄找到了符合时代要求的两国关系最佳模式。

这种全方位多领域的战略伙伴关系旨在让两国政府和普通民众强化联系、加强经贸合作，在国际舞台上更为紧密地协调配合。

卡尔涅耶夫补充道，俄罗斯和中国要协同行动，维护和平稳定，杜绝不良状况的出现。“中俄两国关系有着极为重大的国际意义，祝中华人民共和国70周年生日快乐！”

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