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英国首相致信欧盟申请延期“脱欧” 约翰逊未署名

2019年10月21日08:57  来源：新华网
 

　　英国首相鲍里斯·约翰逊19日致信欧洲联盟，申请英国延期脱离这一地区组织，但他没有在信中署名。

　　约翰逊在另外一封致欧盟的署名信中说，他认为延期“脱欧”将损害各方利益。

　　【“实质”阻挠】

　　英国议会下院19日召开特别会议，原定表决政府17日与欧盟达成的新版“脱欧”协议，但会议先行表决并通过一项修正案，迫使约翰逊致信欧盟、请求延期“脱欧”。

　　议会下院以322票赞成、306票反对，通过独立议员奥利弗·莱特温提议的修正案，要求政府先完成“脱欧”协议所关联的立法程序，再将协议交由议会表决。

　　由于这一修正案获得通过，对新版“脱欧”协议的表决取消。

　　议会9月通过法案，规定如果议会10月19日以前没有通过“脱欧”协议或同意“无协议脱欧”，首相必须致信欧盟、申请延期“脱欧”。

　　约翰逊多次声称，无论发生什么情况，他将引领英国10月31日如期“脱欧”。他在修正案19日通过后告诉议会，“不会与欧盟磋商延期‘脱欧’”，随后依照法律规定，致信欧盟申请延期“脱欧”。

　　【“无奈”写信】

　　尽管“妥协”，约翰逊当天向欧盟发出两封信。一封没有署名、篇幅较短；一封署名，篇幅较长。

　　约翰逊在没有署名的信件中写道，议会通过的法案要求他申请将“脱欧”期限延长至2020年1月31日，他因而致信欧洲理事会主席唐纳德·图斯克。

　　在没有署名的信件中，约翰逊称呼图斯克为“唐纳德”，而不是另一份信中的“主席”，同时说英国议会没有批准新版“脱欧”协议是“错失良机”，

　　约翰逊说，他当天在议会讲话时提到延期“脱欧”所产生的“破坏性影响”；延期“脱欧”“将损害英国以及我们欧盟伙伴的利益”，同时将损害英欧关系。

　　约翰逊告诉图斯克，他认为英国依然有可能10月31日以前“脱欧”。

　　路透社、英国广播公司等媒体以消息人士为来源报道，除上述两封信，英国政府向欧盟发出第三封信，署名是英国驻欧盟大使蒂姆·巴罗，解释政府申请“延期”是为遵守议会通过的法案。

　　反对派议员指认约翰逊没有在致欧盟的信上签名是“藐视议会和法律”。

　　【“分手”不易】

　　图斯克19日晚些时候在社交媒体“推特”写道，欧盟方面收到英方延长“脱欧”的申请，他将与欧盟领导人磋商如何回应。

　　路透社报道，尽管因为英国“脱欧”之路“漫长和曲折”而感到“厌倦”，欧盟领导人仍然可能同意英国延期“脱欧”。

　　欧盟委员会说，英方必须尽快告知下一步举措。法国总统埃马纽埃尔·马克龙说，英国延期“脱欧”“不符合任何人的利益”。

　　约翰逊19日说，他将按照莱特温修正案的要求，尽快推动关联新版“脱欧”协议的立法在议会通过，以守住他重申多次的10月31日“脱欧”底线。

　　议会下院领袖雅各布·里斯-莫格说，政府拟21日将关联新“脱欧”协议的法案交由议会讨论和表决。但议会下院议长约翰·伯科说，他21日将确定政府是否能送交法案并由议会表决。

　　英国议会下院设650席。依照规则，在没有议员弃权情况下，法案获得通过需要至少318票，而不是过半赞成票。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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