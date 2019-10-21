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毒贩火力猛 墨西哥总统与特朗普联手遏制武器走私

2019年10月21日08:57  来源：新华网
 

　　墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔与美国总统唐纳德·特朗普同意联手遏制墨西哥毒贩从美国走私武器。

　　毒品走私团伙成员两天前凭借火力和人数优势，迫使墨西哥安全部队中断抓捕、释放一名大毒枭的儿子。

　　洛佩斯19日与特朗普通电话。墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德说，洛佩斯提议双方“以技术手段封锁”两国边界，“阻止（从美国）走私武器、杀害墨西哥民众”；特朗普认为洛佩斯的提议是“好主意”。

　　埃布拉德说，技术手段包括在所有边境口岸安装先进X光检测和金属探测设备。另外，墨方希望向美方增加派驻情报人员。

　　洛佩斯和特朗普同意，双方官员近期会晤，讨论遏制武器走私。

　　墨西哥警察和国民警卫队士兵17日在锡那罗亚州首府库利亚坎市抓获大毒枭华金·古斯曼的儿子奥维迪奥·古斯曼，却陷入武装毒贩包围。一些武装人员在库利亚坎市街头炫耀武力，亮出大口径军用级武器。

　　国防部长路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔18日在记者会上说，5名武装人员、1名国民警卫队士兵和1名平民在枪战中死亡；7名安全部队人员受伤，8人遭劫持，稍后获释。

　　墨西哥政府解释，为避免更多人员伤亡，抓捕人员释放奥维迪奥。埃布拉德19日说，如果那场枪战持续，死亡人数预期会超过200，其中多数将是平民。

　　洛佩斯告诉特朗普，他对毒贩在冲突中动用12.7毫米大口径枪和穿甲弹“深感忧虑”。路透社报道，墨西哥方面估计，墨西哥犯罪团伙持有的武器中，超过八成由美国流入。

　　华金·古斯曼是墨西哥最大贩毒团伙之一锡那罗亚集团的头目。他2017年1月受到引渡，从墨西哥转往美国，去年由美国法院认定所受10项罪名指控全部成立，包括贩毒、谋杀和洗钱，继而判处终身监禁和126亿美元罚款。

　　古斯曼有多个儿子。奥维迪奥和一个兄弟去年由美国法院认定贩毒罪名成立，美方向墨方寻求引渡。

　　洛佩斯19日说，特朗普就库利亚坎市冲突向墨西哥方面表达支持。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)
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