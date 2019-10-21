土耳其不希望叙军进驻“安全区” 警告勿“宣战”

土耳其政府官员19日说，土方不希望叙利亚政府军进驻土方拟在叙方境内设立的“安全区”，将在与俄罗斯领导人的会晤中讨论这件事。

叙利亚库尔德武装同一天说，愿意从叙土边境后撤，但遭到土军围困，无法撤离；土方则否认阻碍对方撤退。

【土方找俄方“商议”】

土耳其总统发言人易卜拉欣·卡林告诉美联社记者，土方不仅要求库尔德武装离开“安全区”，同时不希望叙军驻扎，以便在“安全区”安置逃入土耳其的数百万叙利亚难民。

卡林说：“这是我们将与俄罗斯方面讨论的议题之一。”

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安定于22日在俄罗斯城市索契会晤俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

埃尔多安19日同样说，他将与普京讨论叙军回避“安全区”。“俄方保护下，（叙利亚总统巴沙尔·阿萨德）政权军队驻扎在我方行动地区的某些区域，”他说，“我们将与普京先生讨论这件事。我们需要找到解决方案。”

土军9日发动“和平之泉”行动，越境进入叙利亚北部地区，打击叙利亚库尔德武装“人民保护部队”。土方认定“人民保护部队”威胁土耳其安全，是“恐怖组织”。

面临土方进攻，库尔德武装遭到打击极端主义组织“伊斯兰国”时期联手的美国方面“抛弃”，继而向叙利亚政府求助。

【警告叙方别“宣战”】

埃尔多安的顾问亚辛·阿克塔伊19日告诉俄罗斯卫星通讯社，如果叙军“试图进入曼比季、艾因阿拉伯（又称科巴尼）和卡米什利保护‘人民保护部队’，土耳其将视为宣战，（叙方）将面临相应后果”。

他同时说，叙方如果能确保“人民保护部队”撤离“安全区”，土方可能改变对叙军进驻这一地区的立场。

阿克塔伊说，土方无意侵占叙方领土，一旦叙土边境实现和平稳定，土方将撤军。

叙军16日进驻毗邻叙土边界的城市艾因阿拉伯以及距离边界更远的一些地点。库尔德武装高级成员雷杜尔·哈利勒告诉美联社，看似政府军无意继续扩大部署范围，以避免与土军发生冲突。

【库族武装“愿意撤”】

哈利勒19日说，如果土耳其军队及其支持的叙利亚反对派武装打开通道，库尔德武装愿意撤离边境重镇拉斯艾因。“和平之泉”行动开始后，双方争夺这座城市。

按照哈利勒的说法，库尔德武装先前与美方商定从叙土边界后撤的细节，从拉斯艾因开始撤，但由于土方围困，撤退已经延迟48小时；如果土方停止围困，将从20日开始撤离。

埃尔多安与美国副总统迈克·彭斯17日商定，土方暂停军事行动120小时至22日晚，“人民保护部队”须在这一时间段内撤出“安全区”。

一名土耳其高级官员19日否认土方阻止库尔德武装撤离。“我们已经在谈判桌上获得我们想要的一切，”这名官员说，“认为我们违反了我们同意的停火约定，是奇怪的想法。”

土耳其国防部发表声明，否认阻止库尔德武装撤离拉斯艾因。声明说，一支主要由救护车组成的车队19日驶入这座城市，撤出伤员。美联社以一名随队志愿者为消息源报道，土耳其支持的叙利亚反政府武装让开一条通道，大约20辆救护车驶入库尔德武装控制的区域，运入一些补给，接走37名平民和武装人员伤员，但没有足够空间容纳更多伤员。

【撤退范围各说各】

哈利勒说，库尔德武装将沿拉斯艾因至泰勒艾卜耶德一线、长将近120公里区段后撤大约30公里。

这一撤退范围小于土方划定的“安全区”。埃尔多安18日说，“安全区”纵深32公里，长度444公里，具体范围将视实际情况而定。哈利勒则说，库尔德武装只会依据“美国版本、而不是土耳其版本”撤离。

美联社报道，一些美方官员说，先前与土方商定，与“安全区”关联，库尔德武装撤退范围从拉斯艾因至泰勒艾卜耶德。

埃尔多安的顾问阿克塔伊19日告诉俄罗斯卫星通讯社，美方已经同意“安全区”长度444公里，宽度32公里。

埃尔多安同一天重申，库尔德武装如果不按时完成撤离，土方将恢复军事行动。“如果它（土美约定）管用，那就行。如果不管用，120小时结束的那一刻起，我们将继续压碎恐怖分子们的脑袋。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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