叙媒称土耳其占领叙北部边境重镇拉斯艾因

新华社大马士革10月20日电（记者汪健）据叙利亚通讯社20日报道，土耳其军队及其支持的叙反对派武装当天占领了叙北部边境重镇拉斯艾因市。

报道称，叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”已撤离拉斯艾因市。拉斯艾因市隶属叙东北部哈塞克省，靠近叙土边境，处于土耳其拟设立的“安全区”范围内，是土耳其在叙北部发动军事行动以来重点进攻的城镇之一。

此前，叙通社曾报道称土军和叙反对派武装对拉斯艾因市实施包围，并炮击和空袭市内及周边地区，造成当地平民伤亡。

另据叙通社20日报道，美国军队当天继续从叙北部多个军事基地撤离并将其军事装备运往伊拉克。美军当天还摧毁了哈塞克省北部一个军事基地，该基地内建有供军用运输机和直升机起降的设施。

本月9日，土军进入叙北部，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙利亚政府对此予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。

土耳其总统埃尔多安17日与到访的美国副总统彭斯在首都安卡拉举行会晤，双方就土耳其军队在叙北部暂时停火和建立“安全区”问题达成协议。彭斯在会晤后的新闻发布会上说，土耳其在叙北部的军事行动将暂停120小时，土方将在叙北部沿土叙边界建立纵深约32公里的“安全区”，叙库尔德武装已开始从这一“安全区”范围撤离。

(责编：楚天舒(实习生)、贾文婷)