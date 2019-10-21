越南警方向中方移交三名嫌疑人 涉嫌开设赌场、票据诈骗等

人民网河内10月21日电 当地时间10月16日、18日、19日，在中国驻越南大使馆协调下，越南警方分别在岘港国际机场、胡志明市新山一国际机场、河内内排国际机场向中方移交在逃嫌疑人徐某根、王某梅（女）和王某来。

据中国警方调查，2012年以来，徐某根伙同他人非法开设赌场，同时在不具备资质的情况下，以高息为诱饵，面向社会人员吸收公众存款，涉案金额上亿元人民币，涉嫌开设赌场罪和非法吸收公众存款罪。案发后，徐某根潜逃越南。应中方请求，越南警方于近日将徐某根抓获。

据中国警方调查，2013年，王某梅利用其担任法定代表人的某企业，使用不能兑现的汇票支付货款，骗取其他企业近50万元人民币，涉嫌票据诈骗罪。案发后，王某梅逃往越南。应中方请求，越南警方于近日将王某梅抓获。

据中国警方调查，2018年以来，王某来利用其为实际控制人的某企业，在未经主管部门批准的情况下，公开宣传、出售具有推荐股票功能的软件，并聘请没有资质的人员通过该软件点评、推荐股票，涉嫌非法经营罪。案发后，王某来偷渡进入越南。应中方请求，越南警方于近日将王某来抓获。

中国驻越南大使馆警务参赞赵万鹏表示，中越警方有着密切的执法安全合作关系。在双方共同努力下，今年以来越方已缉捕并向中方移交约600名犯罪嫌疑人，包括一名国际刑警组织红色通报逃犯。中方也协助越方缉捕多名重要犯罪嫌疑人。中国警方正告在越南藏匿的中方犯罪嫌疑人，要尽快悬崖勒马，向警方投案自首，否则将受到法律严惩。（警联）

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