“与中国复交是圣普人民的共同期盼”（我在中国当大使）

圣普驻华大使伊莎贝尔·多明戈斯近照。

海外网 付勇超摄

身穿干练的深蓝色西装，梳着非洲当地特色发辫，脸上挂着灿烂的笑容，一声中文“你好”一下子拉近了与我们的距离。初见圣多美和普林西比（以下简称“圣普”）驻华大使伊莎贝尔·多明戈斯（Isabel Domingos），便能感受到来自热带岛国的热情与明媚。

作为圣普与中国复交后的首任驻华大使，伊莎贝尔·多明戈斯一直在为促进两国互利合作，增进两国民心相通积极努力。近日，在接受人民日报海外网专访时，伊莎贝尔·多明戈斯畅谈她在中国的工作、生活以及两国友好交往的动人故事。

改变对中国的刻板印象

位于非洲中西侧几内亚湾的圣普，在地理上与中国远隔重洋。采访伊始，伊莎贝尔·多明戈斯描绘了圣普这个有“天堂小岛”美誉国度的多彩画卷：这里有茂盛的热带植被、丰富的生物多样性、盛产天然优质的咖啡和可可，还有迷人的海滩，更重要的是有热情淳朴的人民，“每个普通圣普人，不管男女老少，身上都洋溢着一种天然的喜悦和安宁”。

在向中国人民发出赴圣普旅游的热情邀约之时，伊莎贝尔·多明戈斯也谈到了她对中国的观察与感受。伊莎贝尔·多明戈斯说，她曾经对中国的基本印象只是幅员辽阔、人口众多，“而当真的踏足中国时，我的刻板印象改变了”。

2017年，圣普还未正式设立驻华大使馆，伊莎贝尔·多明戈斯作为圣普政府访华代表团的成员首次来到中国。通过对北京、福建、浙江、海南、上海等多地的走访，伊莎贝尔·多明戈斯和她的同事们发现中国城市非常整洁，人口虽多却井然有序。上海和圣普相似的自然环境和淳朴的人民，更让伊莎贝尔·多明戈斯对中国产生了浓浓的亲切感，感受到“中国并不像我曾经想象中的那么遥远、那么陌生”。

如今，伊莎贝尔·多明戈斯正式履职圣普驻华大使已有一年多时间，她对中国也有了更加深入的了解。当问起如何向圣普介绍中国时，她谈起曾经参观过的一个中国古镇，小镇虽经历千年的风霜，但当地独特的风俗和文物被很好地保存了下来。伊莎贝尔·多明戈斯认为：“这得益于中国政府在文化传承方面做的大量工作，中国在这方面做得真的很棒！”

圣普人把中国人当朋友

2016年底，中国与圣普恢复了中断近20年的大使级外交关系，两国关系自此进入新的阶段。伊莎贝尔·多明戈斯认为，“与中国复交是圣普政府做出的重大政治决断，同时也是圣普人民的共同愿望”。

伊莎贝尔·多明戈斯讲述了至今仍留在脑海中的一个场景。2017年，当中国驻圣普大使馆正式落成时，一位路过的圣普老人指着中国国旗向身边的孙子说：“中国是我们的朋友。1975年圣普独立时就获得了中国非常重要的道义支持与援助，这些年来在圣普首都落成的许多高楼大厦，也都是中国企业修建的。”伊莎贝尔·多明戈斯说，这位圣普老人就是中国与圣普两国人民真挚友谊的见证者和讲述者。

到中国当大使，伊莎贝尔·多明戈斯也带来了圣普人民对中国的友好感情。伊莎贝尔·多明戈斯深知，推动民心相通，不应仅限于政府、企业等层面，还应让两国人民都参与到增进了解、加深友谊的工作中来。如今，伊莎贝尔·多明戈斯已经学会一些简单的中文，她和同事们也在为两国人民能够跨越语言障碍，实现更多面对面交流而努力工作。尽管这项工作并非易事，但伊莎贝尔·多明戈斯充满信心地表示：“我们将全力以赴。”

中国真心帮助圣普培养人才

虽然中圣普复交还不到3年时间，但两国在平等互利的基础上取得了十分丰硕的合作成果。谈起两国合作，伊莎贝尔·多明戈斯滔滔不绝：中国医疗队在帮助圣普抗疟工作中作出了巨大贡献；中国农技专家们帮助圣普农民实现了农业生产的显著进步；中国企业帮助圣普修建、优化了很多基础设施。

而在两国众多合作中，伊莎贝尔·多明戈斯非常看重两国人员的互派和交流，尤其是关涉国民经济发展的经贸、教育、卫生、旅游等领域。“通过相互交流，促进了两国科技资源共享，拓展了技术产业门类，夯实了经济发展基础。圣普的技术人员也增进了自己的专业水平，将自己所学用于国家发展。”伊莎贝尔·多明戈斯说。

和众多非洲国家一样，圣普拥有大量年轻人口，25岁以下的青年更是占到了圣普人口的60%。伊莎贝尔·多明戈斯非常关注圣普青年的教育，在她看来，青年的教育是决定圣普未来发展最关键的因素。伊莎贝尔·多明戈斯表示，圣普目前有100多名留学生在华学习，“中国在帮助培养圣普留学生方面提供了重要支持。”

采访最后，伊莎贝尔·多明戈斯表示，圣普虽然国土面积不大，但在非洲处于独特的地理位置，可以成为中非合作交往的重要节点。

(责编：贾文婷、徐祥丽)