人民网>>国际

“与中国复交是圣普人民的共同期盼”（我在中国当大使）

——访圣普驻华大使伊莎贝尔·多明戈斯

海外网 孟庆川

2019年10月21日08:39  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　圣普驻华大使伊莎贝尔·多明戈斯近照。
　　海外网 付勇超摄

　　身穿干练的深蓝色西装，梳着非洲当地特色发辫，脸上挂着灿烂的笑容，一声中文“你好”一下子拉近了与我们的距离。初见圣多美和普林西比（以下简称“圣普”）驻华大使伊莎贝尔·多明戈斯（Isabel Domingos），便能感受到来自热带岛国的热情与明媚。

　　作为圣普与中国复交后的首任驻华大使，伊莎贝尔·多明戈斯一直在为促进两国互利合作，增进两国民心相通积极努力。近日，在接受人民日报海外网专访时，伊莎贝尔·多明戈斯畅谈她在中国的工作、生活以及两国友好交往的动人故事。

　　　　 

　　改变对中国的刻板印象

　　位于非洲中西侧几内亚湾的圣普，在地理上与中国远隔重洋。采访伊始，伊莎贝尔·多明戈斯描绘了圣普这个有“天堂小岛”美誉国度的多彩画卷：这里有茂盛的热带植被、丰富的生物多样性、盛产天然优质的咖啡和可可，还有迷人的海滩，更重要的是有热情淳朴的人民，“每个普通圣普人，不管男女老少，身上都洋溢着一种天然的喜悦和安宁”。

　　在向中国人民发出赴圣普旅游的热情邀约之时，伊莎贝尔·多明戈斯也谈到了她对中国的观察与感受。伊莎贝尔·多明戈斯说，她曾经对中国的基本印象只是幅员辽阔、人口众多，“而当真的踏足中国时，我的刻板印象改变了”。

　　2017年，圣普还未正式设立驻华大使馆，伊莎贝尔·多明戈斯作为圣普政府访华代表团的成员首次来到中国。通过对北京、福建、浙江、海南、上海等多地的走访，伊莎贝尔·多明戈斯和她的同事们发现中国城市非常整洁，人口虽多却井然有序。上海和圣普相似的自然环境和淳朴的人民，更让伊莎贝尔·多明戈斯对中国产生了浓浓的亲切感，感受到“中国并不像我曾经想象中的那么遥远、那么陌生”。

　　如今，伊莎贝尔·多明戈斯正式履职圣普驻华大使已有一年多时间，她对中国也有了更加深入的了解。当问起如何向圣普介绍中国时，她谈起曾经参观过的一个中国古镇，小镇虽经历千年的风霜，但当地独特的风俗和文物被很好地保存了下来。伊莎贝尔·多明戈斯认为：“这得益于中国政府在文化传承方面做的大量工作，中国在这方面做得真的很棒！”

　　圣普人把中国人当朋友

　　2016年底，中国与圣普恢复了中断近20年的大使级外交关系，两国关系自此进入新的阶段。伊莎贝尔·多明戈斯认为，“与中国复交是圣普政府做出的重大政治决断，同时也是圣普人民的共同愿望”。

　　伊莎贝尔·多明戈斯讲述了至今仍留在脑海中的一个场景。2017年，当中国驻圣普大使馆正式落成时，一位路过的圣普老人指着中国国旗向身边的孙子说：“中国是我们的朋友。1975年圣普独立时就获得了中国非常重要的道义支持与援助，这些年来在圣普首都落成的许多高楼大厦，也都是中国企业修建的。”伊莎贝尔·多明戈斯说，这位圣普老人就是中国与圣普两国人民真挚友谊的见证者和讲述者。

　　到中国当大使，伊莎贝尔·多明戈斯也带来了圣普人民对中国的友好感情。伊莎贝尔·多明戈斯深知，推动民心相通，不应仅限于政府、企业等层面，还应让两国人民都参与到增进了解、加深友谊的工作中来。如今，伊莎贝尔·多明戈斯已经学会一些简单的中文，她和同事们也在为两国人民能够跨越语言障碍，实现更多面对面交流而努力工作。尽管这项工作并非易事，但伊莎贝尔·多明戈斯充满信心地表示：“我们将全力以赴。”

　　中国真心帮助圣普培养人才

　　虽然中圣普复交还不到3年时间，但两国在平等互利的基础上取得了十分丰硕的合作成果。谈起两国合作，伊莎贝尔·多明戈斯滔滔不绝：中国医疗队在帮助圣普抗疟工作中作出了巨大贡献；中国农技专家们帮助圣普农民实现了农业生产的显著进步；中国企业帮助圣普修建、优化了很多基础设施。

　　而在两国众多合作中，伊莎贝尔·多明戈斯非常看重两国人员的互派和交流，尤其是关涉国民经济发展的经贸、教育、卫生、旅游等领域。“通过相互交流，促进了两国科技资源共享，拓展了技术产业门类，夯实了经济发展基础。圣普的技术人员也增进了自己的专业水平，将自己所学用于国家发展。”伊莎贝尔·多明戈斯说。

　　和众多非洲国家一样，圣普拥有大量年轻人口，25岁以下的青年更是占到了圣普人口的60%。伊莎贝尔·多明戈斯非常关注圣普青年的教育，在她看来，青年的教育是决定圣普未来发展最关键的因素。伊莎贝尔·多明戈斯表示，圣普目前有100多名留学生在华学习，“中国在帮助培养圣普留学生方面提供了重要支持。”

　　采访最后，伊莎贝尔·多明戈斯表示，圣普虽然国土面积不大，但在非洲处于独特的地理位置，可以成为中非合作交往的重要节点。

(责编：贾文婷、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved