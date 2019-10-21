讲述亲历故事  见证辉煌历程(风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就)

图为2019年6月，在莫斯科中国文化中心举办的一场文化推介活动上，库利科娃发表致辞。

莫斯科中国文化中心供图

图为在里昂新中法大学历史博物馆中，拉巴特在讲解学校的历史。

本报记者 刘玲玲摄

图为在波兰莫吉尔诺市举办的中国文化讲座上，布兰迪斯进行主题发言。

资料图片

图为2019年8月，纳瓦雷特在墨西哥城的办公室接受本报记者采访。

本报记者 刘旭霞摄

我对中国的发展充满信心

（俄罗斯）加林娜·维尼阿米诺夫娜·库利科娃

新中国成立是国际政治历史上的大事件，也深刻影响了我的人生道路。上世纪50年代，我第一次来中国。如今的中国繁荣强盛、社会和谐，为全世界所赞赏。回顾70年的发展历程，中国之所以能取得如此辉煌的发展成就，是因为始终坚持中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路

今年是中华人民共和国成立70周年，也是俄中建交70周年。70年前，新中国的成立在苏联引起轰动，广播、电视、报纸等媒体全方位报道中国发生的巨变。由双方合作拍摄的《解放了的中国》《中国人民的胜利》等影片在上世纪50年代初期备受欢迎，那时还是中学生的我也是众多影迷之一。

新中国成立是国际政治历史上的大事件，也深刻影响了我的人生道路。此前，我在学校里修了法语。新中国的成立使我开始关注这个欣欣向荣的邻国。我下定决心要学好汉语、读懂中国。我希望了解这个国家的历史以及它将如何向前发展。

学习汉语不容易。经过一番努力，我进入莫斯科东方学院中国系学习，后来又转入莫斯科国际关系学院。大学期间，我曾作为翻译接待过中国代表团，后来有机会去中国进修。这些难得的经历使我对中国有了逐步的认识，也更加坚定了我投身对华友好交流的决心。1960年大学毕业后，我如愿来到苏联对外友协工作，到现在差不多有60年了，一直都在同中国朋友打交道。

经过中国人民长期不懈的团结拼搏，中国如今已经发展成为世界第二大经济体，建立起门类齐全的工业体系。作为世界上最大的发展中国家，中国在短短几十年时间里使7亿多人摆脱了贫困，人民生活水平日益提高。可贵的是，中国不仅自己发展起来，还带动周边国家和地区一起发展。“一带一路”倡议就是中国为实现全球共同发展繁荣贡献的中国智慧，展示了中国人民的开放精神和授人以渔的博大胸襟，有助于创造和谐发展的国际环境。对此，我深表赞叹。

我见证了中国的许多重大历史进程，其中最难忘的是，中国通过改革开放逐渐发展繁荣。我曾经在不同时期到过中国，直观地感受到了中国几十年间经历的变化。上世纪50年代，我第一次来中国。当时的北京街头，人们的服饰单调，几乎都是蓝色与灰色着装，自行车是主要的交通工具。实施改革开放后，中国经济社会的变化一日千里。上世纪90年代，我在北京工作，亲眼见证了中国如何进一步发展壮大。如今的中国繁荣强盛、社会和谐，为全世界所赞赏。

回顾70年的发展历程，中国之所以能取得如此辉煌的发展成就，是因为始终坚持中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路。中国政府采取了行之有效、有延续性的政策，脚踏实地、实干拼搏，推动中国经济社会不断向前发展。

今年10月1日，我在北京观看了盛大的阅兵仪式和群众游行，场面隆重而热烈。最令我动容的是在群众游行环节，老一辈革命家与先进英雄人物的亲属举着他们的画像，坐着彩车经过广场。珍视历史、理解历史重要性的国家，才有光明的未来。中国就是这样的国家。我对中国的发展充满信心，中国“两个一百年”的奋斗目标一定能够实现。我愿为俄中人民的友好事业一直工作下去。

（作者为中国“友谊勋章”获得者、俄中友协第一副主席，本报驻俄罗斯记者张晓东采访整理）

中国将书写更加辉煌的新篇章

（法国）阿兰·拉巴特

在和中国结缘的这些年里，我深切感受到中国日新月异的变化和勃勃生机。我深深感动于中国人民的勤劳和坚持，由衷敬佩中国共产党卓越的领导和决策能力。在我看来，和中国有关的一切都让我充满激情。充满活力的中国正向着新的目标迈进

在和中国结缘的这些年里，我深切感受到中国日新月异的变化和勃勃生机。1978年，我第一次访问中国，陪同法国农业水产部代表团一起到中国农村考察。我还记得，当时我们抵达的机场又小又旧。我们住在北京前门的一家宾馆，胡同里时不时能看到鸡鸭跑来跑去，人们骑着自行车发出清脆的铃声，这是我对中国最初的记忆。现在，中国的机场凭借恢弘大气的建筑和现代化的服务设施跻身世界前列。北京大兴国际机场已经投入运营，让我对之后去中国的旅程更加期待。

我被中国美丽的风景、悠久的历史所吸引。我现在依然记得和我们热情打招呼的农民朋友们的笑脸。

最初，人们对我们这些到访的外国人充满好奇，同时比较羞涩。过了几年再去中国，当地民众会主动和我们打招呼，有的还用英语和我们交流。我被中国人民接受和适应新事物的态度及效率所打动。那时我就觉得，有这样的精神面貌，中国发展强大只是时间问题。

从1978年到现在，我多次前往中国，幸运地见证了中国在这40多年时间里取得的发展成就。中国经济社会的飞速发展，充分证明了改革开放的正确性和必要性。如今中国已经是世界第二大经济体，对世界经济增长的贡献率连续多年保持在30%左右。中国让7亿多人口摆脱了贫困，这是一个何其伟大的成就。我深深感动于中国人民的勤劳和坚持，由衷敬佩中国共产党卓越的领导和决策能力。

法中友好协会联合会自1993年成立以来，每年都组织代表团去中国开展学术交流活动。我发现，中国的发展故事远比我们想象的精彩，需要我们通过更丰富形象的方式展现给法国民众。最近几年，我们的交流活动聚焦“一带一路”倡议。2016年，我们去了福建泉州，感受那里的跨境电商、外贸综合服务等开放型经济发展新业态。2017年，我们去了新疆喀什，鳞次栉比的高楼大厦和便捷现代的日常生活，让我们印象深刻。2018年，我们访问四川和重庆。在中欧班列“蓉欧快铁”站，我们了解到，从成都出发的中欧班列已经连接将近40个中外城市。这让我们十分惊讶。对欧洲国家来说，共建“一带一路”蕴含着巨大的发展机遇。

我们把探访“一带一路”建设项目的所见所感写成报告，辅以图片和视频呈现。这些年来，我们深刻感受到法国民众对“一带一路”倡议的关注度不断提升。越来越多的朋友开始和我谈论“一带一路”倡议。他们认为，这是一项为更多国家带来发展与合作机遇的伟大工程。法国对共建“一带一路”的参与度也在不断提升。

习近平主席曾到访里昂中法大学历史博物馆。这成为我们博物馆最珍贵和重要的回忆。今年是法中建交55周年，习近平主席3月份访问法国期间，两国签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金，合力打造两国“一带一路”合作新支点。

今年10月1日，天安门广场举行了盛大阅兵仪式和群众游行，庆祝中华人民共和国成立70周年。庆祝活动展现了中国人民自信向上的精神风貌。70年来，中国取得了世界瞩目的成就，赢得了世界的尊重和肯定，值得所有中国人为之骄傲。

在我看来，和中国有关的一切都让我充满激情。充满活力的中国正向着新的目标迈进。我相信，中国将书写更加辉煌的新篇章。

（作者为法中友好协会联合会会长、里昂新中法大学副校长，本报驻法国记者刘玲玲采访整理）

了解和认识中国文化之美

（波兰）亨雷克·布兰迪斯

新中国成立后，中国和波兰有很多文化交流项目。我非常幸运能够在年轻时就接触到灿烂的中华文明。中华文明是世界文明的重要组成部分，我非常高兴能为推动中国文化在波兰的传播尽一份力。我见证了中国文化产业的快速发展，也见证了中国在文化领域变得更加自信、包容和开放

中国文化博大精深、包罗万象又精彩纷呈。我最早接触中国文化是在华沙大学读东方文化艺术专业的时候，之后又在波兰国家博物馆从事中国与阿拉伯艺术研究。新中国成立后，中国和波兰有很多文化交流项目。我非常幸运能够在年轻时就接触到灿烂的中华文明。

上世纪90年代，我开始在华沙国家民俗博物馆工作，与中国驻波兰大使馆合作举办了“中国澳门回归展”“中国京剧造型展”等一系列展览，在波兰民众中引发很好反响。1998年，我把中国驻波兰大使馆多年留存的展品整理归总，举办了“五彩龙——中国民俗综合艺术展”，在波兰数十个城市巡回展出了300多场，受到热烈欢迎。迄今，我在波兰已策划了数百场关于中国工艺品、民俗、绘画等主题的展览，传播中国文化已经成为我最重要的工作之一。每一次策展对我来说都是一次与中华文明的对话，让我从不同领域去了解和认识中国文化之美。中华文明是世界文明的重要组成部分，我非常高兴能为推动中国文化在波兰的传播尽一份力。

70年来，中国取得了令世人惊叹的发展成就。经济、社会、教育、医疗、国防等领域成果丰硕。中国建立了部门齐全的工业生产体系，从日用品、纺织品到飞机、卫星等高精尖科技产品，中国都能制造。

随着生活水平的日益提高，中国民众对精神文化生活的需求日益增长，中国政府为此作了不懈努力。几十年来，我见证了中国文化产业的快速发展，也见证了中国在文化领域变得更加自信、包容和开放。由于时代的变迁，中国很多传统的手工艺都面临失传的危险。新中国成立以来，尤其是改革开放以来，中国政府加大投入，保护与传承这些手工技艺。刺绣、剪纸、制瓷等很多工艺都重新焕发出光彩，并在世界上获得很高声誉。中国文化注重与世界不同文化和文明交流互鉴。很多波兰题材的中国工艺品出现在了普通波兰人的家中，这让我印象深刻。

在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上，习近平主席发表重要讲话，回顾历史，展望未来。我相信他的讲话将激励中国人民在未来取得更大的成就。今年也是波兰和中国建交70周年。70年来，两国人民的友谊从未中断。我之所以对中国文化报有如此大的热情，是因为中国对波兰人民的深情厚谊。“患难见真情”。上世纪80年代，在波兰市场供应最困难的时期，中国先后3次以长期无息贷款方式向波兰提供肉类等商品，帮助波兰人民渡过难关，令我们非常感动。我努力投身到传播中国文化、推动波中文化交流的事业中，只不过是对这份情谊的一点点报答。

2007年，我从工作岗位上退休之后，把更多的精力投入到向年轻人介绍中国传统文化的工作中。我希望让更多的人看到世界文化的多样性。只有互相欣赏才能互相了解，只有平等对话才能和谐共处，这也是中国文化传递给世界的宝贵启示。

（作者为华沙国家民俗博物馆前馆长，本报驻波兰记者于洋采访整理）

中国是一个负责任有担当的大国

（墨西哥）豪尔赫·爱德华多·纳瓦雷特

中国70年来的发展令世人瞩目。中国不仅在经济和技术领域取得重大成就，而且在社会、文化等方面大放光彩。中国能实现如此巨大的发展成就，离不开中国政府的科学决策和治理。中国积极致力于维护国际社会的整体利益，为全球政治、经济等发展作出巨大贡献

今年是新中国成立70周年。中国70年来的发展令世人瞩目。作为世界第一人口大国，中国努力使全体人民过上幸福生活，在各个方面都取得了巨大成就。在世界各国联系日益紧密的今天，中国对整个世界的发展起到举足轻重的作用。

2011年，墨西哥国立自治大学出版了一本由我与几位专家一起撰写的《中国的全球足迹》。书中阐述了中国在各个领域的世界性影响。中国不仅在经济和技术领域取得重大成就，而且在社会、文化等方面大放光彩。如今的中国，从纺织品、日用品到尖端科技，无不为世界注入活力。

30年前，我第一次来到中国，担任墨西哥驻华大使。改革开放40多年的时间里，中国实现了经济腾飞，发展成为世界经济强国。如今，中国更加注重经济的高质量和可持续发展。中国积极实施低碳环保政策，可再生能源领域的增长在全球处于领先地位。

中国能实现如此巨大的发展成就，离不开中国政府的科学决策和治理。中国政府不断促进科学技术的发展，为民众提供了良好的教育环境和医疗保障。中国在短短几十年内让7亿多人摆脱贫困，并让他们积极投入到促进经济增长和社会发展的各项生产活动中。

中国是一个负责任、有担当的大国，积极致力于维护国际社会的整体利益，为全球政治、经济等发展作出巨大贡献。中国政府坚定不移地支持《巴黎协定》，为应对全球气候变化作出不懈努力。在维护国际和平与安全方面，中国扮演着尤为重要的角色。中国秉持的开放态度对全球治理发挥着非常积极的作用，与当今一些国家的做法形成鲜明对比。

中国是世界经济发展的引擎。“一带一路”倡议是当今全球合作的重要平台。如今，“一带一路”倡议涉及的范围不断扩大，参与国家的数量也迅速增长。事实证明，这是一个让所有参与国家都能受益的发展合作倡议。

从1972年墨中建交以来，两国就一直不断寻求紧密合作。如今两国在高科技、可再生能源、新材料应用等领域都有广阔的合作空间。我相信，在不久的将来，拉美地区越来越多的国家将参与到共建“一带一路”中，并将结出更多合作硕果。

在世界经济日益开放和融合的今天，我们期待中国进一步发挥负责任大国作用，推动世界各国一起应对挑战，向共同发展繁荣的目标前进。

（作者为墨西哥前驻华大使，本报驻墨西哥记者刘旭霞采访整理）

本版制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 17 版）

(责编：岳弘彬)