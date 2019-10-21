俄罗斯加快推进人工智能发展

俄罗斯总统普京日前签署命令，批准2030年前俄罗斯国家人工智能发展战略。这一战略目的在于促进俄罗斯在人工智能领域的快速发展，包括强化人工智能领域科学研究，为用户提升信息和计算资源的可用性，完善人工智能领域人才培养体系等。

俄罗斯法律信息网站日前发布了这一发展战略相关文件。根据命令，俄罗斯政府将在12月15日之前将人工智能发展战略文件纳入“俄罗斯联邦数字经济”国家发展计划，并且每年向总统提交关于2030年前国家人工智能发展战略执行情况的报告。

“实施这一战略是俄罗斯在全球人工智能领域占据领先地位的必要条件，将使俄罗斯在该领域获得技术独立和竞争力。”普京说。在此前召开的俄罗斯人工智能技术发展会议上，普京表示，人工智能技术的主导权已经成为全球竞争的重要领域。“世界上许多发达国家已经通过了发展此类技术的行动计划。俄罗斯必须确保在人工智能领域的技术优势。”

目前，俄罗斯政府正在全力推动包括人工智能在内的数字经济发展。普京曾要求政府在今年年底前批准国家通信网络和数据储存处理基础设施发展总体纲要；在明年年底前确保俄罗斯民众能享受根据需求内容分类的国家和地方政府综合服务，包括访问统一的国家和地方政府服务网站；在2021年年底前将俄所有中小学接入高速互联网；在2022年1月1日前建成15个科学教育中心。

俄罗斯在人工智能技术领域有着良好的发展条件。据俄罗斯媒体报道，俄罗斯是全球移动通信和互联网普及率最高的国家之一，也是网络访问成本最低的国家之一。同时，依靠在数学、物理等学科的优质教育资源以及IT领域较为完备的培训系统，俄罗斯在人工智能领域有较为丰富的人才储备，莫斯科大学的学生团队已连续8年赢得编程大赛世界冠军。

俄罗斯就业中介机构“超级工作”的最近一项调查显示，接受调查的近八成高中生认为在IT领域可以找到最好的工作，被认为最有前途的职业前三名中，第一名是软件开发人员，第二名是信息安全和人工智能领域人才。

俄罗斯著名的互联网公司Yandex首席执行官阿卡迪·沃罗兹向记者表示，为了培养更多的人工智能人才，该公司正系统地从俄罗斯高校选拔数学和程序设计领域的学生。此外，在政府的支持下，公司正在对人工智能机器在真实条件下运算进行大规模试验，预计今年将有100辆无人驾驶汽车在俄罗斯街头进行测试。

（本报莫斯科10月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 16 版）

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