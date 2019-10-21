英国“脱欧”进程再生变数（国际视点）

10月19日，两名警察在英国伦敦议会大厦附近执勤。

新华社发

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英国议会10月19日通过一项修正案，将延迟表决英欧达成的最新“脱欧”协议，与此同时议会还迫使英国首相约翰逊致信欧盟申请延迟“脱欧”。欧盟方面19日晚些时候宣布，已收到来自英国的延迟“脱欧”申请，英方希望将“脱欧”日期延迟至2020年1月31日。分析认为，目前欧盟是否会同意延期“脱欧”尚不得而知，英国议会批准新“脱欧”协议的可能性也十分渺茫，在距离英国原定的“脱欧”日期仅有10天之际，英国“脱欧”前景再次充满变数。

英国议会下院10月19日下午以322票对306票通过了一项名为“莱特温修正案”的法案，要求在“脱欧”相关的立法程序完成之前，不得对新“脱欧”协议进行投票表决。此前，议会已通过另一项法案，规定议会一旦未能在10月19日通过新的“脱欧”协议，英国政府就需要再次申请延期“脱欧”。

英国首相——

延期并不是解决问题的办法

面对来自议会的压力，约翰逊被迫于19日晚间向欧盟发出了延期“脱欧”的申请，但并未在申请延期的信函上签名。同时，他还向欧盟附上了另外一封信函，称延期申请是“议会作出的法律决定”而非他本人的意愿。而他在这封署名信中表示“延期将是一个错误”。同时，约翰逊也警告称，欧盟可能会拒绝延期，而“延期并不是解决问题的办法”。

英国与欧盟17日在欧盟峰会上宣布就新版“脱欧”协议达成一致，为此英国议会于19日召开特别会议投票表决该协议。这是英国议会下院37年来首次在周六开会议政。英国舆论认为，虽然议会当天没有对新“脱欧”协议进行表决，但修正案投票结果同样反映出各方对新协议的态度。

约翰逊向欧盟提交的新版“脱欧”协议虽然删除了英国前首相特雷莎·梅“脱欧”方案中涉及北爱尔兰边界问题、饱受争议的“备份安排”，但新协议依然没能得到反对党工党和保守党政治盟友北爱尔兰民主统一党的支持。英国舆论普遍认为，即使议会19日当天就新“脱欧”协议进行投票表决，新协议也很难通过。

欧委会主席——

没有必要再次延长“脱欧”期限

欧盟委员会主席容克曾多次表示，既然双方已达成新的“脱欧”协议，便没有必要再次延长“脱欧”期限。英国《金融时报》19日报道称，在得知英国议会投票通过“莱特温修正案”后，欧盟领导人感到“十分挫败”。欧盟委员会的一位发言人表示，希望英国政府尽快告知其“下一步的措施”。法国总统马克龙表示，延期既不符合英国的利益，也不符合欧盟的利益。

欧洲理事会主席图斯克表示，他将与欧盟领导人探讨“如何回复”。有报道称，欧盟可能通过紧急召集一次峰会或是通过“书面程序”批准延期申请。不过，在英国议会就新协议进行投票之前，欧盟很有可能采取观望的态度。

17日，英国和欧盟宣布双方在最后时刻就新的“脱欧”协议达成了一致，外界曾一度乐观认为英国“脱欧”进程可能迎来柳暗花明的“转机”。在容克和约翰逊举行的新闻发布会上，容克称新协议是一项“对欧盟和英国双方而言公平、平衡的协议”，同时“证明了我们寻求解决方案的承诺”。约翰逊则表示：“我们达成了一项伟大的协议，让我们重新（对‘脱欧’进程）取得掌控权。”

对比特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，约翰逊的新协议主要在北爱尔兰地区的贸易安排上做出了更新，在其他的内容上未有大的改动。新协议规定，北爱尔兰将遵守欧盟单一市场的规则，而不是英国的规则，但将被纳入英国未来与其他国家和地区达成的关税协议之中。

舆论——

新协议能否获得通过仍难预料

欧洲新闻网站刊文分析，现在“脱欧”进程的主要难点在英国议会。据欧盟方面参与“脱欧”谈判的人士透露，当前欧盟和英国达成的方案是“最终方案”，不是“备用方案”，欧盟没有计划推翻重来。

北爱尔兰边境问题一直是英欧“脱欧”谈判中的“硬骨头”。此前的“脱欧”协议连续3次在英国议会下院被否决，正是因为多数议员认为“备份安排”有损英国主权完整性。英国媒体分析称，新协议虽然替换了敏感的“备份安排”，但仍未能获得议员的全面支持。新协议亮相后，北爱尔兰民主统一党和苏格兰民族党先后对新协议表示反对。英国最大的反对党工党领袖杰里米·科尔宾也明确表示，应该对这份协议“说不”，并声称“这是一份比特雷莎·梅的协议更差的协议”。

约翰逊曾多次向外界承诺，无论是否达成“脱欧”协议，英国一定要在10月31日这一“脱欧”大限如期“脱欧”。英国天空电视台分析称，如果欧盟拒绝延期申请，为避免“无协议脱欧”，英国议会将加紧完成对新“脱欧”协议的相关立法和表决，约翰逊最快于21日便能将立法内容提交议会审议。如此一来，“脱欧”这块“烫手山芋”又交回给了英国议会，一旦无法达成协议，欧盟又不准许延期，那么英国议会恐将背负所有的罪名。

英国舆论普遍认为，鉴于执政党保守党目前在议会下院并不占有人数优势，这份新的“脱欧”协议最终能否在议会获得通过，仍是一个未知数。

（本报伦敦、布鲁塞尔10月20日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 16 版）

(责编：岳弘彬)