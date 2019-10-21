共赢发展 精彩纷呈（钟声）

10月19日至20日，以“跨国公司与中国”为主题的首届跨国公司领导人青岛峰会举行。在全球贸易和投资不振的背景下，中国举办这次会议，彰显了进一步扩大开放的决心。115家世界500强企业、284家行业领军企业、5100多位嘉宾参会，彰显了跨国公司对中国机遇的看重和对中国扩大开放的信心。

中国发展与跨国公司投资密不可分。改革开放40多年来，近百万家外商投资企业，2.1万亿美元外资，为中国带来了先进的技术设备、丰富的管理经验、优质的产品服务和领先的创新资源。跨国公司是中国改革开放进程的重要参与者、见证者、受益者，也是联系中国与世界的重要桥梁。中国正是在这种与世界的联系互动中，实现了长期快速发展。

近来，经济全球化遭遇逆风，要求跨国公司离开中国、与中国经济“脱钩”的鼓噪吸引了不少眼球。逆风虽大，但撼动不了中国与跨国公司携手合作的根基。自1992年起，中国连续27年是吸收外资最多的发展中国家。继去年中国吸收外资逆势增加后，今年前3个季度，中国又新设立外商投资企业3万多家，实际使用外资同比增长6.5%。如今，世界500强企业已有约490家在华拥有投资项目。事实证明，中国与跨国公司的联系不是减少了，而是在不断增加；中国与跨国公司相互成就、共同发展的步伐没有放慢，而是在加快形成滚雪球效应。

中国与跨国公司的相互吸引充分证明，无论何时，在开放中发展、在合作中共赢才是正确的发展之道。外国投资贡献中国发展，是中国坚持对外资敞开大门的主要原因。商务部国际贸易经济合作研究院在峰会上发布的《跨国公司投资中国40年》报告显示，外商投资企业数量占全国企业总数的不到3%，却贡献了近一半的对外贸易、1/4的规模以上工业企业产值和利润、1/5的税收收入。中国市场的丰厚回报，使这里始终是外国投资的热土。美国商务部经济分析局统计显示，美国企业2018年在华投资收益率达到11.2%，较其在全球8.9%的投资收益率高出2.3个百分点。“从投资角度来说，中国一直是最具吸引力的地方。”出席峰会的跨国公司负责人指出。

共赢，需要开放包容的环境，也需要开放包容的心态。几十年来，中国持续扩大开放，持续放宽市场准入，持续改善营商环境，为外国投资提供了包容的环境。特别是近3年来，中国连续3次修订外资准入负面清单，对外资的限制性措施削减了57%。这种开放包容的投资环境，使中国始终受到外资青睐。中国企业经过几十年的学习、成长，如今已深度嵌入全球供应链、产业链、价值链，竞争力不断增强。应当认识到，竞争增加并不代表中国市场对外资不够友好；相反，只有竞争才能让企业更具活力，只有在竞争中才能培养竞争力。当今世界很多跨国公司面对这样一个现实：要在全球市场有竞争力，不妨先到中国市场试试水，检验一下成色。有了这种开放包容心态，跨国公司的视野将更加宽广，路将越走越宽。

正如习近平主席致首届跨国公司领导人青岛峰会的贺信所指出：“中国开放的大门只会越开越大，营商环境只会越来越好，为全球跨国公司创造的机遇只会越来越多。”中国市场的巨大商机同世界共享，以开放合作实现共赢发展的故事势将更加精彩纷呈。

《 人民日报 》（ 2019年10月21日 03 版）

(责编：岳弘彬)