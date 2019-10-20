原标题：叙政府军进驻国际联盟撤出后留下的一个军事基地

新华社大马士革10月19日电（记者汪健）叙利亚军方人士19日说，叙政府军当天进驻叙东北部哈塞克省一个由美国领导的国际联盟部队撤出后留下的军事基地，其内部设施已被严重破坏。

一名不愿透露姓名的叙军方消息人士告诉新华社记者，这个基地建于2015年底，位于哈塞克省西部的格斯尔亚勒达村，主要用于训练叙库尔德武装主导的“叙利亚民主军”。基地设有壕沟地道，外墙等外围工事基本完整，但内部已成废墟。

另据叙利亚通讯社报道，土耳其支持的叙反对派武装当天占领了哈塞克省拉斯艾因市附近的两个村庄，并试图向拉斯艾因市东南方向一村庄内的叙政府军据点“渗透”。叙政府军与其交火并将其击退。

土耳其将叙北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国则将其发展为合作伙伴。本月9日，土军进入叙北部，对库尔德武装发起军事行动，造成大量民众逃离家园，美国领导的国际联盟部队也陆续撤出该地区。

叙利亚对土耳其在叙北部展开军事行动予以谴责，并表示将采取一切合法手段进行抗击。叙库尔德武装政治代表机构13日表示，已和叙政府军达成协议，叙政府军将沿叙土边境进驻，以支持“叙利亚民主军”收复被土军及其支持的叙反对派武装占领的地区。14日，叙政府军进驻叙北部多个此前由“叙利亚民主军”控制的地区。

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