原标题：特写：印尼儿童的“宠物”——中国大熊猫“彩陶”和“湖春”

新华社雅加达10月20日电 特写：印尼儿童的“宠物”——中国大熊猫“彩陶”和“湖春”

新华社记者余谦梁

自两年前落户印度尼西亚以来，两只中国大熊猫“彩陶”和“湖春”一直是当地孩子们关注的焦点和“宠物”。“这是我两年里第三次来看大熊猫。自从去年我第一眼看到它们，就深深爱上了它们。大熊猫翻滚或吃竹子时太可爱了，我真的是百看不厌。”来自雅加达南部的12岁少年诺维塔·瓦尔达尼兴奋地告诉新华社记者。

这对中国大熊猫生活在位于雅加达以南75公里处的西爪哇省茂物县野生动物园里。动物园经营者蔡亚兴介绍说，为了迎接大熊猫到来，他们专门在动物园海拔1400米的山顶上修建了熊猫馆，凉爽的气候更为接近大熊猫四川卧龙老家的气候。

参观者可以乘坐穿梭巴士前往熊猫馆，远远看去，巴士的外观正像是一只滑稽可爱的大熊猫。巴士沿着狭窄山路上行，转弯急促，两侧密布热带树木和竹林，虽不及四川竹林茂盛，但在热带已属少见。在山顶空地上，矗立着中式殿宇风格的熊猫馆。

来到熊猫馆时，恰逢午饭时间，“湖春”和“彩陶”憨态可掬的动作让周围的印尼小朋友们看得目不转睛，一张张小脸都溢满了笑容。

每逢节假日，很多来自印尼其他省份的游客会带着家人驾车前来观看大熊猫。来自中爪哇的里奥·维卡克索诺对记者说，他们全家都对大熊猫充满了好奇。“我们都是第一次看到大熊猫。对孩子们来说，这是一个感知大熊猫的好机会。它们非常可爱，尽管很胖，却行动敏捷，很像《功夫熊猫》里的大熊猫。”

蔡亚兴说，动物园一直在进行大熊猫的繁育工作。“我们希望五年内能够让‘彩陶’和‘湖春’拥有自己的宝宝。”

当记者下午三时离开时，游客还在络绎不绝地前往熊猫馆，排队的人群熙熙攘攘。蔡亚兴说，自从“彩陶”和“湖春”入住野生动物园后，游客数量比以前增加了很多，很多印尼孩子一到节假日就要求到动物园来看大熊猫。大熊猫给印尼民众增添了许多欢乐，是两国的友好使者。

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