原标题：国际货币与金融委员会敦促解决贸易紧张局势

新华社华盛顿10月19日电（记者高攀 熊茂伶）国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会19日敦促各方解决贸易紧张局势，支持世界贸易组织（WTO）必要改革，以促进全球经济增长。

国际货币与金融委员会第40届部长级会议当天在华盛顿结束。会后发布的公报说，鉴于贸易紧张局势、政策不确定性、地缘政治风险等因素，全球经济前景高度不确定、下行风险加大，同时还面临政策空间有限、债务水平上升、金融脆弱性加剧等问题。

公报指出，自由、公平、互利的商品和服务贸易以及投资是经济增长和创造就业的关键引擎。一个能够应对当前和未来挑战、规则得到很好执行的强有力国际贸易体系将为全球经济增长提供支持。“为此，我们认识到需要解决贸易紧张局势、支持世界贸易组织实施必要改革，以改善其运作。”

国际货币与金融委员会主席、南非央行行长莱塞特亚·卡尼亚戈当天在新闻发布会上表示，贸易紧张局势会对国际贸易产生负面影响，进而影响全球投资、经济增长和就业。他强调，国际贸易是全球经济的命脉，贸易战没有赢家；最终，最大的输家将是全球经济。

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃在发布会上表示，与会官员讨论了贸易紧张局势的一连串后果：贸易紧张局势会带来不确定性，造成投资放缓，进而导致经济增长减速，并可能造成就业损失，最后侵蚀消费者信心，每个人都会在贸易战中受损。

格奥尔基耶娃表示， 一些经济体虽然目前整体经济尚好，但制造业已感受到投资放缓的影响，接下来消费者信心也将受到影响。

国际货币与金融委员会一年召开两次会议，讨论全球经济形势并为国际货币基金组织提供工作建议。

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