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美国政府对古巴施加新制裁　古巴批“不人道”

2019年10月20日09:23  来源：新华网
 
原标题：美国政府对古巴施加新制裁　古巴批“不人道”

　　美国政府19日对古巴施加新制裁，后者谴责美方“不人道”。

　　美国商务部发布声明，宣布追加制裁，包括吊销现有向古巴国有航空运输企业出租飞机的许可，今后不批准向上述企业出租飞机的申请。

　　另外，商务部说，将把更多含有美国制造成分的第三国商品纳入制裁古巴清单；进一步收紧对古巴的出口限制。

　　美方最新制裁以古巴政府“压迫本国人民”和继续支持委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗领导的“非法”政府为借口。美国商务部声称，古巴政府使用租借的飞机运载游客，把所获收入用于“违法活动”。

　　古巴国家主席格尔·迪亚斯－卡内尔在社交媒体“推特”发文，谴责美方新制裁“不人道、残酷、不正当”，如同“大屠杀”，古巴方面“强烈反对”，不会屈服，将作出回应。

　　美国长期对古巴施行封锁和制裁。前总统贝拉克·奥巴马执政时期，美国与古巴关系缓和，美方放松对古巴的贸易和旅游限制。

　　然而，唐纳德·特朗普2017年1月就任美国总统，继而对古巴立场转硬，重新收紧政策。委内瑞拉议会主席、反对派成员胡安·瓜伊多今年1月自封“临时总统”，获得美国等国家承认，而古巴坚定支持马杜罗。

　　美国政府今年推出多项针对古巴的限制措施，包括禁止民众以人文教育为目的组团前往古巴，不再允许民众以搭乘邮轮或私人飞机等方式赴古巴旅游，收紧古巴裔美国人向古巴汇款的限制。

　　而且，美国政府5月“解冻”“赫尔姆斯—伯顿法”第三条，试图限制第三国与古巴的经贸往来。

　　旅游业是古巴第二大外汇收入来源。古巴旅游部长曼努埃尔·马雷罗7月说，受美国制裁影响，预计2019年古巴接待外国游客430万人次，比去年减少大约10%。

　　迪亚斯-卡内尔本月10日当选古巴国家主席后说，面对美国政府持续封锁和制裁，古巴愈加团结，意志愈加坚定。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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