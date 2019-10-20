原标题：波音一名前雇员知道737 MAX客机“难以控制”

美国联邦航空局18日向国会送交一份文件，显示波音公司一名前雇员2016年发现737 MAX系列客机一套操作系统“难以控制”，波音可能向监管机构隐瞒这一情况。

【失控·致命】

联邦航空局向国会送交大约10页文件，内容关联波音前首席技术飞行员马克·福克纳与他人的通信。

福克纳2016年11月告诉飞行员同事帕特里克·古斯塔夫松，模拟驾驶时，737 MAX客机的“机动特性增强系统”(MCAS)表现“异乎寻常”，“难以控制”。

“机动特性增强系统”用于防止客机失速。按照波音的设计，一旦飞机出现失速迹象，这一系统可以无需飞行员介入即接管操作并使机头朝下骤降，化解失速风险。

印度尼西亚狮子航空公司和埃塞俄比亚航空公司各一架737 MAX 8型客机去年10月和今年3月坠毁，合计致346人丧生。两起空难都关联客机“机动特性增强系统”错误启动。737 MAX系列客机随即在全球范围内遭到停飞和禁飞。

福克纳2017年1月告诉联邦航空局人员，波音将从飞行员操作手册中删除关联“机动特性增强系统”这一关键操作系统的部分内容，因为波音认定这部分内容“不属于常规操作”。

然而，狮航客机失事调查报告显示，在大约11分钟飞行过程中，传感器错误导致“机动特性增强系统”推动机头向下超过20次，飞行员一次次尝试拉起机头，但无法结束这一系统错误启动，飞机最终坠入海中。

多家媒体18日报道，福克纳通信内容曝光可能使737 MAX客机重新获得认证的时间变长、复飞时间推迟。

【误导·隐瞒】

福克纳除了向同事古斯塔夫松“抱怨”“机动特性增强系统”难以控制，自述他“无意中”对监管人员“撒了谎”；后者回应：“这不是撒谎。没有人告诉我们这一问题。”

福克纳2016年11月与他人通信时说，他试图“左右”监管人员的想法。

一个由多国航空监管人员组成的委员会本月11日发表报告，认为波音向飞行员和监管人员隐瞒737 MAX客机的关键信息，而联邦航空局缺少理解这一系列客机自动驾驶系统的专业技能。

美国多家媒体18日报道，这一全球最大客机生产商几个月前知道福克纳等人的通信内容，但17日晚才把通信记录交给美国交通部。

作为隶属交通部的民用航空监管机构，联邦航空局在一份声明中说，通信内容“令人担忧”。联邦航空局局长史蒂芬·迪克森18日致信波音首席执行官丹尼斯·米伦伯格，要求后者解释波音为什么没有及时向监管机构交出通信内容。

米伦伯格拟10月30日在国会作证，就737 MAX客机飞行员培训、客机认证和失事等事项回答质询。

国会众议院运输和基础设施委员会主席彼得·德法齐奥18日致信交通部长赵小兰，呼吁后者“全力配合”这一委员会，“立即”交出关联737 MAX客机的文件和波音员工通信的全部内容。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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