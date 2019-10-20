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守护生命，传播友谊—中国第34批援苏丹医疗队圆满完成工作任务

2019年10月20日09:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网喀土穆10月19日电 （记者 苏航） 近日，中国第34批援苏丹医疗队圆满完成为期一年的援外医疗任务，将于10月末启程回国。16日晚，中国驻苏丹大使馆举行表彰暨送行招待会，苏丹卫生部长特别代表阿卜杜拉博士向中国医护人员颁发荣誉证书，苏卫生部、外交部等各界代表近百人出席。

第34批援苏丹医疗队自2018年10月抵达苏丹后，不仅仅需要克服工作、生活环境恶劣、水土不服等障碍，还要面对苏丹政局动荡、社会失序带来的威胁，但医生们秉承习近平主席“不畏艰苦，甘于奉献，救死扶伤，大爱无疆”的援外医疗精神，以饱满的热情，积极的态度全身心投入到紧张的援外医疗工作中，在医疗场所简陋、设施器械不足的情况下，以高超的医术屡屡救治当地危重患者，为祖国赢得了赞誉。

“手术台上竟然爬满了苍蝇，你能想象吗？”神经外科医生向毅对记者介绍，医疗队驻地医院在当地已经算条件较好的医院，但卫生条件极差，连手术器械都没有严格的消毒措施，在这种条件下施行手术，患者面对的感染风险让人不寒而栗。但医院无力添置新的消毒设备的状况下，医疗队医生们只能在术前准备中，不辞辛劳以大量的生理盐水冲洗器械，力求消毒完善，将病人的风险降到最低。

“难得的是在困境中的坚持。”医疗队郭永队长讲到，“苏丹政局动荡期间，医疗队所在医院苏方员工开展罢工，医院陷入停摆。看着病人痛苦、失望的神情，在与使馆沟通，谨慎分析局势并确保安全的情况下，医疗队全体队员没有怨言，坚守岗位，确保医院正常诊疗工作的开展。”

9月，医疗队针对当地病情特点，开展“白内障复明工程”义诊活动，免费为经济困难患者施行手术，为当地大量白内障患者带来重见光明的希望。由于病患众多，眼科同西龙、王永斌等医生往往要工作到深夜12时以后。但看到病人复明后感激的目光，他们说一切的辛苦都是值得的。

累计接诊患者71051人次，住院病人1879人次，完成手术4235台次。脊髓肿瘤、重型颅脑损伤、失血性休克等一批疑难、危重患者在中国医生手下得痊愈或缓解，是第34批援苏医疗队交出的一份合格答卷。

“授人以鱼不如授人以渔”，医者仁心，面对苏丹严峻的医疗卫生形势，中国医生心心念念的是如何提高苏丹当地医疗水准，为更多的病人解除痛苦。为此，医疗队队员们在繁重的工作间隙，尽全力将自身所学传授给苏丹当地医生。先后举办了显微外科、神经内镜手术等一系列培训班，“截骨矫形术”、“三针缝合法”等或原创、或带有中国特色的诊疗方法在苏丹落地生根。

中国医生所展现出的高超的技术、敬业的精神、博爱的胸怀也使得他们收获了苏丹人民的友谊。中国医生走在街上，经常被曾经救治过的病人认出，拥抱、握手、一包花生、一瓶水，都是朴实的苏丹人民向中国医生表达感谢的方式。

一位名叫洛黛的产妇产后大出血，妇产科胡剑医生全力救治，输血达1000cc，最终挽救了她的生命。术后洛黛激动的拉着胡剑医生的手，给自己的女儿取名为“胡剑”，纪念中国医生给予了她新生。

招待会上，苏丹卫生部阿卜杜拉博士向中国政府及医疗队全体成员表示感谢。他表示，中苏两国的医疗合作，让源远流长的两国关系更加全面丰富，让两国人民的友好情谊更加坚固紧密。中国医疗队为当地百姓提供优质的医疗服务，中国医务人员与苏丹患者间的感人故事也在当地社会广为流传。

中国驻苏丹大使马新民也做出积极回应，面向未来，中方愿与苏方一道共同努力，抓住中非合作论坛北京峰会“八大行动”的历史机遇，拓展新型医疗卫生合作；加强双方在公共卫生安全和人员培训等方面的交流合作，用好用足现有医疗资源和项目，惠及更多苏丹百姓。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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